Hakim, Bağcılar'da yaşlı adamı durdurarak yüzüne zorla maske takıp başına kolonya döken şüphelinin... - Son Dakika

Hakim, Bağcılar'da yaşlı adamı durdurarak yüzüne zorla maske takıp başına kolonya döken şüphelinin 14 gün ev hapsine hükmetti. Hakim ayrıca, şüphelinin sonraki 15 günlük dönem içinde haftada 2 kez yaşlı bakım huzur evini ziyaret etmesine karar verdi. - İSTANBUL