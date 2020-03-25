Hakim, Bağcılar'da yaşlı adamı durdurarak yüzüne zorla maske takıp başına kolonya döken şüphelinin... - Son Dakika

Hakim, Bağcılar'da yaşlı adamı durdurarak yüzüne zorla maske takıp başına kolonya döken şüphelinin 14 gün ev hapsine hükmetti. Hakim ayrıca, şüphelinin 15 gün süre ile haftada 2 kez yaşlı bakım huzurevini ziyaret etmesine karar verdi.