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Hakim Fatmanur Aksu görevine başladı

18 dakika önce

Yunak ilçesine atanan hakim olarak atanan Fatmanur Aksu göreve başladı.

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Yunak ilçesine atanan hakim olarak atanan Fatmanur Aksu göreve başladı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu 22. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının kura çekimi sonrasında Yunak Adliyesi'ne atanan Hakim Fatmanur Aksu, görevine başladı.

1991 yılında Bursa'da doğan ve aslen Trabzonlu olan Fatmanur Aksu, ilk, orta ve lise öğrenimini Bursa'da tamamladı.

2015 yılında Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

İlçeyi çok beğendiğini ifade eden Aksu, "Burada verimli bir şekilde görev yapacağımı düşünüyorum." dedi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Yunak, Aksu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:34 Kaynak: AA
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