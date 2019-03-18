Hakim ile Jandarma Komutanının Çaldığı Çanakkale Türküsü'nü Kaymakam Seslendirdi
28 dakika önce
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde görev yapan hakim ile jandarma komutanının 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla çaldığı Çanakkale Türküsü'nü, Kaymakam Ferhat Atar seslendirdi.
Adana
'nın Tufanbeyli
ilçesinde görev yapan hakim ile jandarma komutanının 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale
Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla çaldığı Çanakkale Türküsü'nü, Kaymakam Ferhat Atar seslendirdi.
Tufanbeyli'de Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri, Tufanbeyli Şehitliğine çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Daha sonra düzenlenen törende, tiyatro gösterisi ve şiir dinletisi gerçekleştirildi.
Anma etkinliğinin ardından Tufanbeyli Hakimi Ali Önder Firik
ile İlçe Jandarma
Komutanı Üsteğmen Nuh Anacık, Kaymakam Ferhat Atar'ın evinde bir araya geldi.
Perdenin üzerine astıkları Türk bayrağı önünde Firik'in saz, Anacık'ın da tef ile çaldığı Çanakkale Türküsü'nü Kaymakam Atar seslendirdi.
Türkünün ardından Üsteğmen Anacık "Koca Seyit" şiirini de okudu.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:48 Kaynak: AA
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