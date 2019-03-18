Son Dakika Haberleri: Hakim ile Jandarma Komutanının Çaldığı Çanakkale Türküsü'nü Kaymakam Seslendirdi

Hakim ile Jandarma Komutanının Çaldığı Çanakkale Türküsü'nü Kaymakam Seslendirdi

28 dakika önce

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde görev yapan hakim ile jandarma komutanının 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla çaldığı Çanakkale Türküsü'nü, Kaymakam Ferhat Atar seslendirdi.

Hakim ile Jandarma Komutanının Çaldığı Çanakkale Türküsü'nü Kaymakam Seslendirdi, System.String[]
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde görev yapan hakim ile jandarma komutanının 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla çaldığı Çanakkale Türküsü'nü, Kaymakam Ferhat Atar seslendirdi.

Tufanbeyli'de Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri, Tufanbeyli Şehitliğine çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra düzenlenen törende, tiyatro gösterisi ve şiir dinletisi gerçekleştirildi.

Anma etkinliğinin ardından Tufanbeyli Hakimi Ali Önder Firik ile İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuh Anacık, Kaymakam Ferhat Atar'ın evinde bir araya geldi.

Perdenin üzerine astıkları Türk bayrağı önünde Firik'in saz, Anacık'ın da tef ile çaldığı Çanakkale Türküsü'nü Kaymakam Atar seslendirdi.

Türkünün ardından Üsteğmen Anacık "Koca Seyit" şiirini de okudu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:48 Kaynak: AA

Tufanbeyli, Jandarma, Çanakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çanakkale Zaferi Hikayesini Dinleyen Minik Yalçın, Gözyaşlarına Boğuldu Türk Telekom Hakkında Soruşturma Açıldı Nazım Sangare'den Şenol Güneş'e Gönderme: Ne Mutlu Türküm Diyene Meşaleler, 'Çanakkale Şehitleri' İçin Yandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 00:16:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakim ile Jandarma Komutanının Çaldığı Çanakkale Türküsü'nü Kaymakam Seslendirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]