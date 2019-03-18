Son Dakika Haberleri: Hakim ile Komutan Saz ve Tef Çaldı, Kaymakam Çanakkale Türküsü'nü Okudu

Hakim ile Komutan Saz ve Tef Çaldı, Kaymakam Çanakkale Türküsü'nü Okudu

24 dakika önce

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde hakim saz, komutan tef çaldı, kaymakam ise Çanakkale Türküsü'nü okudu.

Hakim ile Komutan Saz ve Tef Çaldı, Kaymakam Çanakkale Türküsü'nü Okudu, System.String[]
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde hakim saz, komutan tef çaldı, kaymakam ise Çanakkale Türküsü'nü okudu.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Türkiye'nin dört bir tarafında anma etkinlikleri düzenlendi. Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde de anma programları Tufanbeyli Şehitliğindeki anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulmasıyla ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Anıttaki törenin ardından program Tufanbeyli Kaymakamlığı Konferans Salonunda devam etti. Tufanbeyli Anadolu İmam Hatip Lisesinin hazırlamış olduğu Çanakkale şehitlerini anma ve Çanakkale adlı tiyatro sahnelendi.

Daha sonra ise Tufanbeyli Adliyesinde görevli Hakim Ali Önder Firik saz, Tufanbeyli İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuh Anacık tef çalarken, Tufanbeyli Kaymakamı ise Çanakkale Türküsü'nü seslendirdi. Türkünün ardından Üsteğmen Nuh Anacık'ın seslendirdiği "Koca Seyit" isimli kahramanlık şiiri herkesi duygulandırdı.

Program şehit ailelerine plaket verilmesi ve yemek ikramının ardından sona erdi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:03 Kaynak: İHA

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