Hakim karşısına çıkan baba katili tutuklandı - Son Dakika
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Hakim karşısına çıkan baba katili tutuklandı

10.06.2022 19:48
Hakim karşısına çıkan baba katili tutuklandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde tartıştığı babasını ruhsatsız silahla öldüren 21 yaşındaki genç mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde tartıştığı babasını ruhsatsız silahla öldüren 21 yaşındaki genç mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erenler ilçesi Tabakhane Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, O.K. (21), aralarında ailevi sebepler dolayısı ile daha önce tartıştığı babası Hasan Kaymak (42) ile kavga etti. O.K. evde bulunan ruhsatsız silahla babasını vurdu. Hasan Kaymak kanlar içinde yere yığılırken silah seslerini duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede baba Kaymak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. 21 yaşındaki genç ise olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Orkun Kaya - İHA)

Hakim karşısına çıkan baba katili tutuklandı
Hakim karşısına çıkan baba katili tutuklandı
Hakim karşısına çıkan baba katili tutuklandı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hakim karşısına çıkan baba katili tutuklandı - Son Dakika

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