Kıvanç-Başak Tatlıtuğ çifti, Sinan Altıntaş adlı şahsı kendilerine tehdit mesajları gönderdiği iddiasıyla savcılığa şikayet etmiş ve bir ay koruma kararı aldırmıştı. Altıntaş'ın tehditlerine devam ederek koruma kararına aykırı davrandığını iddia eden çift, zorlama hapis talebinde bulundu. Günaydın'ın haberine göre mahkeme, tehdit mesajlarını Altıntaş'ın gönderdiğine ilişkin somut delilin bulunmadığını belirterek hapis talebini reddetti.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 12:18
Son Dakika › Magazin › Hakim, Kıvanç-Başak Tatlıtuğ çiftinin talebini reddetti - Son Dakika Magazin