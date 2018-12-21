Son Dakika Haberleri: Hakim Maça Giderken Tecavüzcüyü Gördü, Tanıdı, Yakalattı

Hakim Maça Giderken Tecavüzcüyü Gördü, Tanıdı, Yakalattı

3 saat önce İlandır

POLİS iki aydır peşinde olduğu onuncu saldırgan Muhammed H.'yi yakaladı.

Hakim Maça Giderken Tecavüzcüyü Gördü, Tanıdı, Yakalattı, System.String[]
POLİS iki aydır peşinde olduğu onuncu saldırgan Muhammed H.'yi yakaladı. Nöbetçi hakimin, 18 yaşındaki saldırgan hakkında tutuklama kararı vermesi üzerine cezaevine götürüldüğü sırada polis arabasının camından atlayıp kaçtı. Zanlıyı tutuklama kararı veren hakim tesadüf eseri Freiburg ile Hannover arasında hafta içi oynanan maça giderken yolda görünce hemen polise haber verdi. Polis de onuncu saldırganı kıskıvrak yakaladı.

DOSYASI KABARIK

Yakalanan tecavüz zanlısının daha önce birçok kez hırsızlık ve uyuşturucu satıcılığından polisteki dosyasının kabarık olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık iki ay önce Freiburg'da 18 yaşındaki genç bir kızın içeceğine ilaç koyan 29 yaşındaki Suriyeli, kıza tecavüz etmişti. Ardından arkadaşlarına da haber verince, dokuz kişi daha küçük kıza baygın haldeyken çalılıklar arasında tecavüz etmişti. Olay Almanya'da duyulunca büyük infiale yol açmıştı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:53 

Freiburg, Polis, Güncel
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