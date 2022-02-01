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Hakim, mahkemeye gidemeyen yaşlı kadın için karlı yolları aştı - Son Dakika

Hakim, mahkemeye gidemeyen yaşlı kadın için karlı yolları aştı

01.02.2022 12:40
Hakim, mahkemeye gidemeyen yaşlı kadın için karlı yolları aştı

Muş'ta Sulh Hukuk Mahkemesi hakimi, rahatsızlığı nedeniyle mahkemeye gelemeyen yaşlı kadının evine giderek ifadesini aldı.

Muş'ta Sulh Hukuk Mahkemesi hakimi, rahatsızlığı nedeniyle mahkemeye gelemeyen yaşlı kadının evine giderek ifadesini aldı.

Merkeze 14 kilometre uzaklıktaki Soğucak köyünde yaşayan yaşlı kadının çocukları, vasi atanmak için vesayet davası açtı.

Sağlık kurulu raporunda, kadının akıl hastalığının bulunmadığı, beyninde tümör olduğu, hakimlikçe dinlenmesi gerektiği ve fiziksel rahatsızlıkları sebebiyle ancak vasi atanabileceği belirtildi.

Bunun üzerine, Sulh Hukuk Mahkemesi hakimi, vasi adayı tarafından durumu mahkemeye gitmeye elverişli olmadığı belirtilen yaşlı kadını evde dinlemeye karar verdi.

Beraberindeki görevlilerle karlı yolları aşarak köye ulaşan hakim, yaşlı kadının yaşadığı eve giderek ifadesini aldı.

Kadının yakınları fedakarlığından dolayı hakime teşekkür etti.

Hakim, mahkemeye gidemeyen yaşlı kadın için karlı yolları aştı
Hakim, mahkemeye gidemeyen yaşlı kadın için karlı yolları aştı
Hakim, mahkemeye gidemeyen yaşlı kadın için karlı yolları aştı

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Sulh Hukuk Mahkemesi, Tümör, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakim, mahkemeye gidemeyen yaşlı kadın için karlı yolları aştı - Son Dakika


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