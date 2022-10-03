Hakim önce eşini vurdu, sonra intihar etti - Son Dakika
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Hakim önce eşini vurdu, sonra intihar etti

03.10.2022 15:54
Hakim önce eşini vurdu, sonra intihar etti

Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Daire Başkanı Hakim Serkan Tüzün, önce tartıştığı eşini vurarak öldürdü, ardından intihar etti.

Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Daire Başkanı Hakim Serkan Tüzün, önce tartıştığı eşini vurarak öldürdü, ardından intihar etti.

Olay, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde dün gece meydana meydana geldi. İddialara göre, Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığında Daire Başkanı olarak görev yapan Hakim Serkan Tüzün (32), henüz bilinmeyen bir nedenle eşi İlksen Tüzün'le tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada Serkan Tüzün, önce eşini silahla vurdu, daha sonra aynı silahla intihar etti. Olayda Serkan Tüzün ve eşi hayatını kaybetti. 3 çocukları olduğu öğrenilen çiftin cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

"İçip içip işkence ediyordu"

Hayatını kaybeden İlksen Tüzün'ün annesi, damadının kızına şiddet uyguladığını iddia etti. Torunlarının damadının ailesine değil, kendisine verilmesini isteyen acılı kadın, "Benim torunlarımı onlara vermeyin. Benim çocuğumun cenazesini verin bana, götüreyim. İçip içip işkence ediyordu. Yedi benim çocuğumu. Bize 12 yıldır göstermedi. Bizimle konuşurken telefonlarını dinliyordu, çocuğumun derdini bilemedim. Ben çocuğumun yanında olamadım. Çocuklarıyla tehdit etti. 'Çocuklarını göstermem, iftira ederim, sosyal medyada rezil ederim' dedi. Ölümüne geldim ben. Benim torunlarımı bunlara bırakmayın. Bu evde hapsetti, 12 yıldır sokağa çıkarmadı. İçti içti, zulüm etti. Sürekli kavga ediyorlardı. Adam kıskançlığından kapı dışarı çıkarmıyordu. Hastaydı. 'Tedavi ol' dedim. O da 'Ben hasta değilim' dedi, kabul etmedi. Kızım ev hanımıydı. Kaymakamlık sınavına hazırlanıyordu. Çocuklarını alabilmek için bunun zulmüne katlanıyordu" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Adalet Bakanlığı, Serkan Tüzün, Hakim, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hakim önce eşini vurdu, sonra intihar etti - Son Dakika

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