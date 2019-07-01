Hâkim Özçelik Gemlik'te göreve başladı
2 saat önce
Gemlik adliyesinde Hakim Berrin Özçelik göreve başladı.
Gemlik
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:51 Kaynak: İHA
adliyesinde Hakim Berrin Özçelik göreve başladı.
Geçen hafta göreve başlayan Özçelik, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
mezunu. Hakim Özçelik'in ilk görev yeri Gemlik oldu. Aslen Malatyalı olan Özçelik, Gemlik adliyesinde iş başı yaptı. Gemlik gibi bir ilçede göreve başlamaktan memnun olduğunun altını çizen Özçelik, ilçenin tecrübe kazanmak açısından da kendisine önemli katkılar sağlayabileceğini kaydetti.
Gemlik adliyesinde önümüzdeki dönemde yeni tayinler olacağı kaydedildi. - BURSA
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