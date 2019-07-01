Son Dakika Haberleri: Hâkim Özçelik Gemlik'te göreve başladı
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Hâkim Özçelik Gemlik'te göreve başladı

2 saat önce

Gemlik adliyesinde Hakim Berrin Özçelik göreve başladı.

Hâkim Özçelik Gemlik'te göreve başladı, System.String[]
Gemlik adliyesinde Hakim Berrin Özçelik göreve başladı.

Geçen hafta göreve başlayan Özçelik, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Hakim Özçelik'in ilk görev yeri Gemlik oldu. Aslen Malatyalı olan Özçelik, Gemlik adliyesinde iş başı yaptı. Gemlik gibi bir ilçede göreve başlamaktan memnun olduğunun altını çizen Özçelik, ilçenin tecrübe kazanmak açısından da kendisine önemli katkılar sağlayabileceğini kaydetti.

Gemlik adliyesinde önümüzdeki dönemde yeni tayinler olacağı kaydedildi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:51 Kaynak: İHA
İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Gemlik, Güncel
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