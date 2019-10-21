Hakim, sanık Varan'ın avukatının 5 maddelik talebini reddetti

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde Emine Bulut'un katil zanlısı Fedai Varan 2'nci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada ilk söz alan sanık Fedai Varan'ın avukatı hazırladığı 5 maddelik savunma talebini okudu. Hakim ise taleplerin tamamını reddetti.



Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada ilk sözü alan sanıl Fedai Varan'ın avukatı Ersoy Aytaç, 5 maddelik talebinin olduğunu ve taleplerin kabul edilmesi halinde sanık Fedai Varan'ın savunma yapacağını söyledi.



Avukat Aytaç, "Okullarda kadın cinayeti ile ilgili bir suç tipi bize öğretilmedi. Kadın örgütleri ve soruşturma makamı olarak biz aile içi şiddet dosyası olduğunu düşünüyoruz. Emine Bulut'un öldürülmesi kadın örgütleri tarafından doğrudan kadın olması ile alakalıdır. İstanbul Sözleşmesi'ne göre kadın örgütlerinin davaya katılma hakları var" dedi.



"Görüntüler verilirse savunma yapacağız"



Olaya ilişkin görüntülerinin kendileri ile paylaşılmasını isteyerek ek süre talep eden Aytaç, "Dosya içeriğinde bulunan olay anına ilişkin dijital veriler taraflara verilmedi. Bu görüntüler bize verilmesi durumunda savunma yapacağız. Ben katili savunmuyorum, suça konu olan eylemi de savunmuyorum. Sanığın yargılama hukukundan doğan haklarını savunuyorum. Silahların eşitliği ilkesi kapsamında sanığın ve müdafinin bu görüntüleri alma ve inceleme için uzmana inceletme hakkı var. Bu hak ihlal ediliyor" şeklinde konuştu.



"4 polisin tanık olarak dinlenmesini talep ediyorum"



İlk duruşmada tanıkların hukuk çerçevesinde yemin etmediklerini ifade eden sanık avukatı Aytaç, tanıkların yeniden dinlenmesi isteyerek, "Duruşmaya katılanlar için ayrı odada duruşmadan görüntüler izletildi. Tanıklar oradaki odada diğer tanık ifadelerini izleyip etkilenmiş olabilirler. Emine Bulut'un 29 dakika süre ile karakola sığındığı görüntülerde mevcut. Kolluğun ihmalinin araştırılması bir yana cinayetten önce Emine Bulut ile görüşen kolluk görevlilerinin ifadesine başvurulmasını istiyoruz. Tutanakta adı geçen 4 polis memurunun soruşturma geçirmeleri için başsavcılığa suç duyurusunda bulunduk. 4 polisin tanık olarak dinlenmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.



"Çocuğun uygun koşullarda yeniden dinlenmesini talep ediyoruz"



Aytaç, "Çocuğun görüşme odasında dinlenmesini talep ettik ve çocuğa sorulacak sorularımız olduğunu söyledik. Bu talebimize rağmen çocuk başka bir salondan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile doğrudan mahkeme başkanı ile muhatap olundu. Bu durum yönetmeliğine aykırı davranıldı. Travma yaşayan bir çocuğa mahkeme başkanı tarafından 'okul nasıl gidiyor' gibi sorular sorulması başkanın iletişim kurmada bir eğitimi olmadığını gösteriyor. Müşterek çocuğun adlı görüşme odaları yönetmeliğine uygun yeniden dinlenmesini talep ediyoruz. Taleplerimiz yerine getirilirse savunma yapmamız için süre talep ediyoruz" diye konuştu.



Sanık avukatının savunmasının ardından söz alan Fedai Varan da adil yargılanmadığını ileri sürerek, taleplerinin kabul edilmesi durumunda savunma yapacağını söyledi.



Hakim, sanık Varan'ın avukatı Ersoy Aytaç'ın 5 maddelik talebini reddetti.



Emine Bulut'un avukatı Turgay Özcan ise sanık avukatının indirimden yararlanmaya çalıştığını ifade ederek, "Sanık Fedai Varan'ın cinayeti işlediğine dair herhangi bir pişmanlık duymadığını ve en ağır ceza almasını talep ediyorum" dedi. - KIRIKKALE