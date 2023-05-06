İstanbul'da hakimin, kendisine saldırdığını düşündüğü adamı vurma anı kamerada! - Son Dakika
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İstanbul'da hakimin, kendisine saldırdığını düşündüğü adamı vurma anı kamerada!

06.05.2023 16:36

İstanbul Çağlayan'da sara nöbeti geçiren adamın omzuna tutunduğu için kendisine saldırdığını zannettiği hakim tarafından beylik tabancasıyla bacağından vurulduğu anlar kameralar tarafından anbean kaydedildi.

Kağıthane Çağlayan'da dün saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre bir soruşturmayla ilgili caddeye keşfe gelen 12. İcra Hukuk Mahkemesi Başkanı F.Ö. (39), inceleme yapmaya başladı.

HAKİM SİLAHINA SARILDI

O esnada mahallelinin de tanıdığı Ali İhsan Y. (64), iddiaya göre kaldırımda sara krizi geçirdi. Krizin verdiği panikle adam hakimin omzunu tutunca genç hakim saldırıya uğradığını düşünüp beylik tabancasını çekti. Genç hakim omzunu tutan adamı bacağından tek el ateş ederek yaraladı. Olayın ardından ihbar üzerine polis ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi.

İstanbul'da hakimin omzuna tutunan adamı vurduğu anlar kamerada

O ANLAR KAMERADA

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı adamı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Adamın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri ise olay yerine bir süre çalışma yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise olayla ilgili soruşturma başlattı. Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Yıldırım'ın önce şoföre, sonra hakime tutunmaya çalıştığı görülüyor.

İstanbul'da hakimin omzuna tutunan adamı vurduğu anlar kamerada

"İLACI KULLANINCA FENALAŞIYOR"

Olayla ilgili konuşan Müjdat Selvi, "Çok uzun zamandan beri komşumuz olan Ali İhsan Bey sara hastası, rahatsız biri. Aniden sara krizi geçiriyor ve ilaç kullanıyordu. İlacı kullanınca fenalaşıyor ve birine tutma ve saldırma hissi oluşuyor. Uzun yıllardır bu mahallede olduğumuz için onun huyunu biliyoruz. Burada yanılmıyorsam bir savcımıza fiziksel bir yönlenme olmuş. O da kendisine bir saldırı olacağını düşündüğü için bacağından vurmuş. Kendisi komşumuz olduğu için yakından tanıyoruz. Samimi bir insandır, öyle saldırı yapacak biri değil. Hastalığından dolayı üzücü bir hadise gerçekleşti. Şu an kendisi hastanede tedavi altında, bundan sonrası artık yargının işi" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • Ali Kırısak: polis bile elinde bıçak olan adamı bu kadar rahat vuramıyor. bu ne rahatlık.. omzuna dokundu diye adamı vur oh ne ala... Cevap Yaz 40 0 Yayından Kaldır
  • Omer Faruk: Ne güzel dünya adam omuzuna dokunduğu için git vur.... hiç bir şey olmamış gibi serbest bırakırlar ...yalandan bir inceleme ....valla bu ülkede hakim savcı olacan...her şey serbest..adamlar dokunulmaz Cevap Yaz 122 8 Yayından Kaldır
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Hakim, sara krizi geçirdiği iddia edilen şahsı yanlışlıkla bacağından vurdu adam hastaneye kaldırılırken, başsavcılık olayla ilgili soruşturma başladı Hakim, sara krizi geçirdiği iddia edilen şahsı yanlışlıkla bacağından vurdu adam hastaneye kaldırılırken, başsavcılık olayla ilgili soruşturma başladı

Ali İhsan Su, Kağıthane, Çağlayan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da hakimin, kendisine saldırdığını düşündüğü adamı vurma anı kamerada! - Son Dakika


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