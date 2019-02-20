Son Dakika Haberleri: Hakim savcı adaylarına 70 puan şartı

Hakim savcı adaylarına 70 puan şartı

54 dakika önce

Hakim savcı adaylığı mülakatına katılabilmek için yazılı sınavdan en az 70 puan alma şartını da getiren Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Hakim savcı adaylarına 70 puan şartı, System.String[]
Hakim savcı adaylığı mülakatına katılabilmek için yazılı sınavdan en az 70 puan alma şartını da getiren Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:05 

Ekonomi
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