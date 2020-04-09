Hakim-savcı adaylarına uzaktan eğitim - Son Dakika

Hakim-savcı adaylarına uzaktan eğitim

ANKARA - Tüm dünyada etkisini göstermeye devam eden korona virüs salgınıyla ile mücadele kapsamında Türkiye Adalet Akademisi yeni bir adım atarak, hakim savcı adaylarının eğitiminde süreklilik için uzaktan eğitim modelini başlattı.

Türkiye Adalet Akademisi, virüsün yayılma hızı ve sosyal mesafenin önemini dikkate alıp, Bilim Kurulu kararlarını göz önünde bulundurarak 12 Mart'ta eğitimleri ertelemişti. Kısa süre içinde gerekli ihtiyaçlar giderilerek, hakim savcı adayları için dijital eğitime geçildi, sistem üzerinden canlı dersler de 13 Nisan'da başlayacak. Hakim, savcı ve adayların sicil numaraları ile üye olabilecekleri platform, Forum, Aday Eğitimi, Meslek İçi Eğitim ve Uzaktan Eğitim bölümlerinden oluşuyor. Forum bölümünde katılımcılar ve eğitmenler bilgi, belge paylaşabilecek, aynı zamanda uygulamada ortaya çıkan sorularına cevap bulabilecekleri sosyal bir platform da oluşturuldu. Hakim ve savcı adayları eğitim platformuna uzem.taa.gov.tr adresinden bilgisayar, tablet ve diğer cihazlardan giriş yapabiliyor.

240 hakim ve savcı adayı online eğitimden yararlanıyor

Türkiye Adalet Akademisi'nde 7 sınıftan oluşan 240 hakim ve savcı adayı, sistem üzerinden online ders kayıtlarını yaptırdı. Eğitim, Türkiye Adalet Akademisi Öğretim Üyesi Hakim Onur Utku Sevim'in "Savcılık Uygulamaları" konusunu anlattığı ilk dersle başladı. Uygulama kapsamında Türkiye Adalet Akademisi Öğretim Üyeleri Ersel Aslan, Fethullah Soyubelli, Gamze Ünal, Zehra Tuncer Barçakçı, Abdurrahman Gün, Zuhal İlhan, "Savcılık Uygulamaları, HMK Uygulamaları, CMK Uygulamaları, Hukuk Yargılamasında Harç ve Giderler" konularında eğitim verecek.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, "Güven Veren Adalet İçin Etkin Eğitim" anlayışı ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, akademinin hukuk ve adalet alanında uygulayıcılara verdiği eğitimle ulusal ve uluslararası düzeyde model alınan, özgün, saygın ve yenilikçi bir kurum olduğunu kaydetti. Hukuka ve insan haklarına bağlı, tarafsız, bağımsız, hür vicdanıyla karar veren, toplumun adalet ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte hakim ve savcılar yetiştirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Özdemir, "Hakim ve savcı eğitimi, adaletin, yargının kaderini değiştirecek derecede öneme haizdir. Dijital eğitim platformu geliştirmek, ihtiyaç duyulan konularda bu dijital platform aracılığıyla çevrimiçi ve çevrimdışı uzaktan eğitim organizasyonları düzenlemek hedeflerimiz arasında. Çok kısa sürede platformu ve stüdyoyu kurmak suretiyle UZEM alt yapısını tamamlayan bilgi işlem ve UZEM çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Türkiye Adalet Akademisi'nin 'Güven Veren Adalet İçin Etkin Eğitim' hedefi doğrultusunda akademimiz çalışmalarına ve Türk yargı sistemine önemli katkı sunacağını düşündüğüm UZEM'in hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.