Hakim-savcı adaylık dönemi akademi ve adliye stajı 2 yıla çıkarıldı - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, akademi ve adliye stajından oluşan hakim-savcı adaylık döneminin 2 yıla çıkarıldığı bildirdi.
Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Yargıda meslek öncesi eğitimi çok önemsiyor, bu sürecin nicelik ve niteliğini artırmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, akademi ve adliye stajından oluşan hakim-savcı adaylık dönemini yeniden ele alarak, iki yıla çıkardık. Hayırlı olsun."
- Kaynak: AA
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