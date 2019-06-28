Son Dakika Haberleri: Hakim Selam Bulut için veda yemeği düzenlendi
Son Dakika Güncel Haber

Hakim Selam Bulut için veda yemeği düzenlendi

30 dakika önce

Develi Adliyesi yaklaşık 3 yıldır Develi Adliyesinde görev yapan Şanlıurfa Adliyesine tayini çıkan Hakim Selam Bulut'a Soysallı Büyüleyen Tesislerinde veda yemeği düzenledi.

Hakim Selam Bulut için veda yemeği düzenlendi, System.String[]
Develi Adliyesi yaklaşık 3 yıldır Develi Adliyesinde görev yapan Şanlıurfa Adliyesine tayini çıkan Hakim Selam Bulut'a Soysallı Büyüleyen Tesislerinde veda yemeği düzenledi.

Veda yemeğine Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Savcısı Kadir Yetişir, Cumhuriyet Savcısı Osman İleri, Cumhuriyet Savcısı Cihan Bayrakçı, Cumhuriyet Savcısı Ayşegül Şahan, Hakim Selam Bulut, Hakim Gizem Erdem, Hakim Alev Şenol, Hakim Esra Yakışan ve adliye personeli katıldı.

Hakim Selam Bulut bu güzel organizasyonda emeği geçen ve katılım sağlayan herkese teşekkür etti. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:37 Kaynak: İHA
Şanlıurfa, Develi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şanlıurfa'da sıcak havayla birlikte yılan kapanı satışları arttı Son dakika! Dış ticaret açığı Mayıs'ta yüzde 76,5 azaldı AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı'nın İBB'deki Atatürk tablosuyla ilgili yorumu tartışma yarattı Sosyal medya fenomenlerinin aylık kazancı 1 milyon TL'ye kadar çıkıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 10:07:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakim Selam Bulut için veda yemeği düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]