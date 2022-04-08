Hakim tarafından maske takmadığı için uyarılan zabıt katibi, açığa alındı - Son Dakika
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Hakim tarafından maske takmadığı için uyarılan zabıt katibi, açığa alındı

08.04.2022 18:12
Hakim tarafından maske takmadığı için uyarılan zabıt katibi, açığa alındı

Ankara Adliyesi'nde zabıt katibi ile hakim arasında asansörde yaşanan maske tartışması gündem yarattı. Hakimin maske takma konusunda uyardığı katip, zorunluluğun kalktığını ifade edip maske takmayınca hakim tarafından Adalet Komisyonu'na şikayet edildi.

Ankara Adliyesi'nde zabıt katibi Hasan B.Y, asansöre maskesiz binmesi nedeniyle tartıştığı hakim Adnan C.'nin şikayeti üzerine Adalet Komisyonu'nca başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alındı.

"MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI" DEYİNCE TARTIŞMA ÇIKTI

Ankara Adliyesi Dışkapı ek hizmet binasında hukuk mahkemesinde zabıt katibi olarak çalışan Hasan B.Y., 24 Mart günü öğle arası odaya çıkmak için asansöre bindi. Asansörde bulunan hukuk mahkemesi hakimi Adnan C., Hasan B.Y.'yi maske takması konusunda uyardı. Hasan B.Y. maske takma zorunluluğunun kalktığını bu nedenle takmayacağını söyleyince tartışma çıktı.

ADALET KOMİSYONUNA ŞİKAYETTE BULUNDU

Tartışma sırasında Adnan C., Hasan B.Y.'ye 'terbiyesiz' dedi. Hasan B.Y. de hakime hakaret suçunu işlediğini söyledi. Hakim Adnan C., Hasan B.Y. hakkında maske takmadığı gerekçesiyle tutanak tutturarak Adalet Komisyonu'na şikayette bulundu.

SÖZLEŞMESİ ASKIYA ALINARAK AÇIĞA ALINDI

Adalet Komisyonu, tutanak doğrultusunda idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Hasan B.Y., sözleşmesi askıya alınarak açığa alındı. Kararda, "Bildirilen eylemin niteliği itibarıyla Ankara Hukuk Mahkemesi emrinde görev yapan sözleşmeli zabıt katibi Hasan B.Y.'nin görevinin başında kalması sakıncalı görüldüğünden hizmet sözleşmesinin hakkında yürütülen idari soruşturmanın sonuçlanmasına kadar askıya alınmasına karar verilmiştir" denildi.

Öte yandan katip Hasan B.Y. ise hakim Adnan C. hakkında kendisine hakaret ettiği iddiasıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu'na şikayette bulundu.

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Adalet Komisyonu, Ankara, Adalet, Hakim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Hakim tarafından maske takmadığı için uyarılan zabıt katibi, açığa alındı - Son Dakika


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