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Hakim ve C. Savcısı Atama Kararı Resmi Gazete'de

1 saat önce

Hakim ve Savcılar Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan kura ile 1446 tane Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Adayının atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hakim ve C. Savcısı Atama Kararı Resmi Gazete'de, System.String[]
Hakim ve Savcılar Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan kura ile 1446 tane Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Adayının atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararı'na göre, 1446 tane Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcısı adayı görev yerlerine atandı. Atamalar, Hakimler ve Savcılar Kurulunca yapılan kura sonucuna göre Hakim ve Savcılar Kurulu Başkanlığı tarafından 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince yapıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:20 Kaynak: İHA
Cumhuriyet Savcısı, Güncel
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