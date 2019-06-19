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Hakim ve C. Savcısı atamaları Resmi Gazete'de

23 dakika önce

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcılar ile idari yargı hakimlerine ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hakim ve C. Savcısı atamaları Resmi Gazete'de, System.String[]
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcılar ile idari yargı hakimlerine ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

HSK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarında, birinci dereceye yükselmiş olup 30 Nisan 2019 Nisan dönemi sonuna kadar sürelerini bitirip HSK tarafından yükseltilmelerine karar verilen adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarından oluşan listelere yer aldı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:31 Kaynak: İHA
Başsavcı, Güncel
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