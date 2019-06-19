Hakim ve C. Savcısı atamaları Resmi Gazete'de

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcılar ile idari yargı hakimlerine ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcılar ile idari yargı hakimlerine ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.



HSK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarında, birinci dereceye yükselmiş olup 30 Nisan 2019 Nisan dönemi sonuna kadar sürelerini bitirip HSK tarafından yükseltilmelerine karar verilen adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarından oluşan listelere yer aldı. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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