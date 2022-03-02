Hakim ve savcı adayları kan bağışında bulundu - Son Dakika
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Hakim ve savcı adayları kan bağışında bulundu

02.03.2022 17:09
Hakim ve savcı adayları kan bağışında bulundu

Türkiye Adalet Akademisinde eğitim gören hakim ve savcı adayları kan bağışında bulundu.

Türkiye Adalet Akademisinde eğitim gören hakim ve savcı adayları kan bağışında bulundu.

Akademide eğitimleri süren hakim ve savcı adayları, Türk Kızılay iş birliğinde başlatılan kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Hakim ve savcı adayları ile öğretim üyeleri ve Türkiye Adalet Akademisi personeli kan bağışında bulundu.

Kan bağışı kampanyasına katılan Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir ise Türk Kızılay iş birliğinde yürüttükleri kampanyanın geleneksel hale geldiğini belirtti.

Akademide yüz yüze eğitimleri devam eden hakim ve savcı adaylarının kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:

"Gerek hakim ve savcı adaylarımız, gerek öğretim görevlilerimiz ve gerekse Akademi personelimiz bu konuda oldukça hassas davranarak desteklerini veriyor. Adalet Akademisi olarak Kızılayımıza her zaman destek vermeye hazırız. Her insanın kana ve kök hücre nakline ihtiyacı olabilir. Hastalarımıza bir umut olmak adına fedakarlıkla kan, kök hücre, ilik bağışçısı olalım lütfen. Şuan yüz yüze eğitimleri devam eden 26. Dönem Hakim ve Savcı Adaylarımız ile 11. Dönem Avukatlık Mesleğinden Geçen Adli Yargı Adaylarımız ve tüm personelimiz bu kampanyayı destekliyor. Kendilerine teşekkür ediyorum."

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Türkiye, Adalet, Savcı, Hakim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakim ve savcı adayları kan bağışında bulundu - Son Dakika


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