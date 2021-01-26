Hakim ve savcı adayları kan merkezi stoklarına destek için kan bağışı yaptı - Son Dakika

Hakim ve savcı adayları kan merkezi stoklarına destek için kan bağışı yaptı

26.01.2021 15:17
Hakim ve savcı adayları kan merkezi stoklarına destek için kan bağışı yaptı, System.String[]

Türkiye Adalet Akademisi, Kovid-19 salgını nedeniyle kan merkezleri stoklarında yaşanan sıkıntının giderilebilmesine destek için kan bağışında bulundu.

Türkiye Adalet Akademisi, Kovid-19 salgını nedeniyle kan merkezleri stoklarında yaşanan sıkıntının giderilebilmesine destek için kan bağışında bulundu.

Akademiden yapılan açıklamaya göre, Akademi yerleşkesinde eğitim alan hakim ve savcı adayları ile öğretim görevlileri ve personele kan bağışında bulunmaları çağrısı yapıldı.

Türk Kızılay iş birliğinde başlatılan kampanya kapsamında yerleşkede oluşturulan platformda, hakim ve savcı adaylarının katılımıyla başlayan kan bağışı, personelle devam etti.

"Tüm personelimiz koronavirüsle mücadelede yerini aldı"

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, verdikleri destekle kan ihtiyacına önemli oranda katkı sağlanacağını belirterek Türk Kızılay ile yaptıkları kan bağışı iş birliğinin gelenekselleştiğini ifade etti.

Özdemir, şunları kaydetti:

"Ülkemiz koronavirüsle mücadele ederken kan merkezlerimizin kan stokları ciddi anlamda azaldı. Adalet Akademisinin tüm personeli, hakim ve savcı adayları ile koronovirüse karşı başlatılan bu mücadelede yerini aldı. Çağrılarımıza kayıtsız kalmayan duyarlı tüm adaylarımıza ve personelimize desteklerinden dolayı teşekkür ederim."

Kan Bağışı, Türkiye, Adalet, Savcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakim ve savcı adayları kan merkezi stoklarına destek için kan bağışı yaptı - Son Dakika


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