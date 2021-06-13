Hakim ve savcı adayları mesleğe Türkiye Adalet Akademisinde düzenlenen yarışmalarla hazırlanıyor - Son Dakika

Türkiye Adalet Akademisinde eğitimlerini sürdüren hakim ve savcı adayları, Uygulama Adliyesinde düzenlenen yarışmalarla pratiğe dayalı bilgi ve becerilerini artırarak mesleğe hazırlanıyor.

Türkiye Adalet Akademisi bünyesinde hakim ve savcı adaylarının hukuki bilgi ve deneyimlerini uygulamalı olarak yansıtmaları, meslek hayatlarına daha hazır şekilde başlamaları amacıyla geçen yıl Akademi Uygulama Adliyesi kuruldu.

İçinde duruşma salonu bulunan Uygulama Adliyesinde adayların, araştırma, müzakere ve yazma becerilerini geliştirebilmeleri, mesleki bilgi, etik ile iletişim kurallarına ilişkin bilgi edinebilmeleri amacıyla çeşitli yarışmalar düzenleniyor.

Bu kapsamda düzenlenen Gerekçeli Karar Yazma Yarışması'nın temmuz ayının ilk haftasına kadar sürmesi, başarılı olan adaylara ödüllerinin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından verilmesi planlanıyor.

Hakim ve savcı adaylarının kürsüye hazırlanması amaçlanıyor

Türkiye Adalet Akademisindeki öğretim görevlilerinden Abdurrahman Gün, yarışmalara ilişkin AA muhabirine bilgi verdi.

Gün, hakim ve savcı adaylarını kürsüye hazırlamak, kürsü heyecanlarını yenmelerini sağlamak amacıyla yarışma düzenlemeyi kararlaştırdıklarını bildirdi.

Yarışma kapsamındaki hakim savcı adaylarına Yargıtay tarafından hükme bağlanmış bir davayı yeniden görmelerini sağlayacaklarını belirten Gün, adaylardan öncelikle iddianame kabul kararı yazmaları ve tensip tutanağı düzenlemelerini istediklerini söyledi.

Adaylara aynı olay üzerinden duruşma yaptıracaklarını anlatan Gün, "Duruşmanın Ceza Mahkemeleri Usulü Kanunu kapsamında uygun şekilde yürütülmesini sağlıyoruz, bunu takip edeceğiz. Akabinde doğru bir hüküm kurmalarını da denetleyeceğiz. En son da Yargıtayın onadığı kararı göstereceğiz." dedi.

Yarışma kapsamında hakim ve savcı adaylarının kürsü heyecanlarını atacaklarını ve daha iyi öğreneceklerini umduğunu ifade eden Abdurrahman Gün, "İki haftalık bir süreç içerisinde öğleden sonraları adaylarımıza her gün Uygulama Adliyesinde duruşma yaptırıyoruz." dedi.

Yarışma sırasında adayların yanlışlarına müdahale etmediklerini anlatan Gün, tüm duruşmalar bittikten sonra adayların hangi noktaları iyi yaptıkları, hangi noktalarda eksiklikleri olduğunu anlatacaklarını dile getirdi.

Abdurrahman Gün, yarışmayla amaçlananın eğitimin kalitesini yükseltmek, hakim ve savcı adaylarının kürsü heyecanlarını yenmek ve maddi gerçeğe ulaşmak olduğunu kaydetti.

Adaylar pratik yapmaktan memnun

Yarışma kapsamında düzenlenen duruşmada savcı olarak yer alan Taha Aydın, meslek hayatında karşılaşacakları duruşma için önceden pratik yapmalarının önemli olduğunu, diğer adaylarla müşterek uygulama yaptıklarını söyledi.

Mesleğe başlamadan önce yaptıkları pratik nedeniyle heyecanlandığını dile getiren Aydın, uygulamanın devamının gelmesiyle heyecanının daha da azalacağını söyledi.

Akademide eğitim gören savcı adayı Zeynep Özdemir de hakim savcı eğitmenleri tarafından adaylar için yapılan pratik eğitimde yer almanın avantajını yaşadığını ifade etti.

Türkiye Adalet Akademisinin uygulamalarıyla hakim ve savcı adaylarının gelişimine katkı sunduğunu kaydeden Özdemir, "Akademi, sosyal faaliyetleri olsun, çeşitli etkinlikler olsun bizim kendimizi geliştirmemizi isteyen bir kurum. Hakim savcılık gerçekten çok ağır bir meslek. Bu mesleğe başlamadan önce gerekli eğitimi tamamlamamız için ellerinden geleni yapıyorlar." ifadelerini kullandı.