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HAKİM VE SAVCI ADAYLARININ KURGUSAL DURUŞMA HEYECANI - Son Dakika

HAKİM VE SAVCI ADAYLARININ KURGUSAL DURUŞMA HEYECANI

29.06.2021 10:09

ADALET Bakanlığı'nın, Hakim ve Savcı Adaylarının Staj Verimliliğinin Artırılması projesi kapsamında 11 hakim ve savcı adayı Aydın Adliyesi'nde staj dönemlerinde gerçek olaylar üzerinden kurgusal duruşma yaptı.

ADALET Bakanlığı'nın, Hakim ve Savcı Adaylarının Staj Verimliliğinin Artırılması projesi kapsamında 11 hakim ve savcı adayı Aydın Adliyesi'nde staj dönemlerinde gerçek olaylar üzerinden kurgusal duruşma yaptı. Adaylar, eşini benzin dökerek yakan bir cinayet sanığının yargılandığı kurgusal duruşmada, hakim, savcı, avukat, sanık, tanık rollerinde mesleki tecrübelerini geliştirdi.

Türkiye genelinde Hakim ve Savcı Adaylarının Staj Verimliliğinin Artırılması projesi kapsamında 30 pilot adliyede yürütülen çalışmalar kapsamında, Aydın'ın Efeler ilçesindeki Gençlik Merkezi Şehit Fethi Sekin Salonu'nda 11 hakim ve savcı adayının katılımıyla kurgusal duruşma yapıldı.

Kurgusal duruşmaya Adalet Komisyonu Başkanı ve Aydın 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Erhan Yıldırım ile Aydın 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi hakimi Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylarının Koordinatörü Ali Rıza Akgeyik adaylara öncülük etti. Duruşmada daha önce görülmüş ve arşive kaldırılmış dava dosyaları, isimler değiştirilerek tekrar görüldü. Savcı ve hakim adaylarının kimi kürsüde duruşmayı yönetirken, bazıları sanık, tanık ve avukat rolünü üstlendi. Eşini benzin dökerek yakan bir cinayet sanığının yargılandığı kurgu duruşmada, adaylar heyecan dolu dakikalar yaşadı.

EN ÖNEMLİSİ KÜRSÜ HEYECANINI YENMELERİDİR

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi ve Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylarının Koordinatörü Ali Rıza Akgeyik, 'Hakim ve savcı adaylarımızın mesleğe başlamadan önce kürsü heyecanlarını yenmeleri için mesleğe donanımlı bir şekilde gelmeleri için kurgusal duruşmalar tertipliyoruz. Hakim ve savcı adaylarımız bu kurgusal duruşmalarda sadece hakim ve savcı koltuğuna oturmakla kalmıyor, aynı zamanda müşteki, tanık ve sanık rollerinde yine adaylarımız canlandırıyor. En önemlisi kürsü heyecanlarını yenerek donanımlı bir şekilde mesleğe başlıyorlar dedi.

'BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM'

Adli Yargı 24. Dönem Cumhuriyet Savcısı Adayı Aygül Yavuz, katıldıkları eğitimle ilgili 'Adalet Bakanlığımızın düzenlediği bir kurgusal duruşmaya geldik. Böylelikle staj verimliliği artmakta ve yakın zamanda atama yapıldığında cumhuriyet savcısı olarak kürsüde bulunduğumuzda olayların nasıl gelişeceği ve nasıl kararlar verebileceğimiz konusunda hem gelişimimizi sağlamak hem de somut olarak bu olayları görmek bizim için mutluluk ve heyecan verici oluyor. Aynı zamanda bizim deneyimimizi artıracak bir proje kapsamında çalışmaktayız. Burada olmaktan çok mutlu ve gururluyum diye konuştu.

'HEYECAN VE BİLGİYİ BİRLİKTE YAŞADIK

24'üncü dönem Cumhuriyet Savcısı adayı Ömer Müsevitoğlu ise, 'Tecrübe anlamında çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bakanlığımız ve adalet komisyonumuza bu girişimlerde bulundukları için teşekkür ediyorum. Atanmamıza az bir süre kaldı. Bu süreçte atandığımız yerde kürsüye çıktığımızda daha da tecrübe edinip heyecanımızı yenmemiz adına bu çalışmaların yerinde ve çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bugün de burada heyecanı ve bilgiyi arkadaşlar birlikte paylaşıyoruz ifadelerini kullandı.

Hakim ve savcı adaylarının 2 yıl süren stajlarının 1 yılı adliyelerde, 6 ayı adalet akademisinde kalan kısmı ise Yargıtay ve bölge adliyelerinde sürüyor. Adaylar adliyelerdeki 1 yıllık kısımda mesleğe en iyi şekilde hazırlanabilmek, mesleki ve kişisel becerilerini pratiğe dökmek için savcı ve hakimler tarafından eğitiliyor.

HAKİM VE SAVCI ADAYLARININ KURGUSAL DURUŞMA HEYECANI
HAKİM VE SAVCI ADAYLARININ KURGUSAL DURUŞMA HEYECANI
HAKİM VE SAVCI ADAYLARININ KURGUSAL DURUŞMA HEYECANI
HAKİM VE SAVCI ADAYLARININ KURGUSAL DURUŞMA HEYECANI
HAKİM VE SAVCI ADAYLARININ KURGUSAL DURUŞMA HEYECANI
HAKİM VE SAVCI ADAYLARININ KURGUSAL DURUŞMA HEYECANI
HAKİM VE SAVCI ADAYLARININ KURGUSAL DURUŞMA HEYECANI
HAKİM VE SAVCI ADAYLARININ KURGUSAL DURUŞMA HEYECANI
HAKİM VE SAVCI ADAYLARININ KURGUSAL DURUŞMA HEYECANI

Adalet Bakanlığı, Adalet, Aydın, Savcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HAKİM VE SAVCI ADAYLARININ KURGUSAL DURUŞMA HEYECANI - Son Dakika


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