Son Dakika Haberleri: Hakim ve Savcı Adaylarının Şiir Dinletisi

Hakim ve Savcı Adaylarının Şiir Dinletisi

22 dakika önce

Karaman'da hakim ve savcı adayları tarafından "Ben Anadoluyum şiir dinletisi" düzenlendi.

Karaman'da hakim ve savcı adayları tarafından "Ben Anadoluyum şiir dinletisi" düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, 12 savcı ve hakim adayı şiir okudu.

Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz, yaptığı konuşmada, şehitlere rahmet, gazilere acil şifa diledi.

Düzenlenen etkinliğin bir eğlence programı olmadığını ifade eden Yılmaz, "Bu program bizim telkinlerimiz ve yönlendirmemiz ile hakim ve savcı adaylarımızın tamamen kendilerinin hazırladığı bütün organizasyonunu kendilerinin yaptığı, hakim ve savcı adaylarımızın sadece hukuki değil sosyal ve beşeri yönden de kendilerini geliştirmeleri amacıyla düzenlenen sosyal kültürel bir eğitim programıdır." diye konuştu.

Etkinliğe, Karaman Valisi Fahri Meral, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Jandarma Alay Komutanı Albay İsmail Şahin, Rektör Mehmet Akgül, Baro Başkanı Oktay Yılmaz, hakimler, savcılar ve daire müdürleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:37 Kaynak: AA

Karaman, Güncel
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