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"Hakim ve Savcı Adaylarının Staj Verimliliğinin ve Etkinliğinin Arttırılması Projesi" tamamlandı - Son Dakika

"Hakim ve Savcı Adaylarının Staj Verimliliğinin ve Etkinliğinin Arttırılması Projesi" tamamlandı

30.11.2021 15:02
"Hakim ve Savcı Adaylarının Staj Verimliliğinin ve Etkinliğinin Arttırılması Projesi" tamamlandı

Hakim ve savcı adaylarının eğitimine ilişkin yeni model üretmeyi hedefleyen ve Adalet Bakanlığı ile İspanya Krallığı Yargı Genel Kurulunun iş birliğiyle gerçekleştirilen "Hakim ve Savcı Adaylarının Staj Verimliliğinin ve Etkinliğinin Arttırılması Projesi" sona erdi.

Hakim ve savcı adaylarının eğitimine ilişkin yeni model üretmeyi hedefleyen ve Adalet Bakanlığı ile İspanya Krallığı Yargı Genel Kurulunun iş birliğiyle gerçekleştirilen "Hakim ve Savcı Adaylarının Staj Verimliliğinin ve Etkinliğinin Arttırılması Projesi" sona erdi.

Yaklaşık 30 ay süren ve 2 bin savcı ile hakim adayının katıldığı projenin kapanışı dolayısıyla bir otelde düzenlenen törene Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İş Birliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Mehmet Arı ile projede görev alan İspanyalı yetkililer katıldı.

Adalet Bakan Yardımcısı Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin hukukun üstünlüğünü ve insan haklarının evrensel ilkelerini benimseyen ve yücelten yönetim anlayışıyla hareket ettiğini belirterek, yargının etkinliğini ve verimliliğini artırmak için insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesinin çok önemli olduğunu ifade etti.

Bu konuda büyük reform ve dönüşümler yaptıklarını söyleyen Yılmaz, iş yükünü hafifletmek ve yargı süreçlerini hızlandırmak için hakim ve savcı sayısının artırıldığını kaydetti.

Yılmaz, adli konularda dünyadaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini anlatarak, projenin amacının gelişen ve değişen dünyada hakim ve savcı aday eğitimine ilişkin farklı yaklaşımları inceleyip geleneksel birikimle harmanlamak olduğunu vurguladı.

Meslek ve meslek eğitiminin iki önemli unsurundan birinin aday kalitesi, diğerinin ise eğitici kalitesi olduğunu ifade eden Yılmaz, bu sebeple kıdemli hakim ve savcılar gözetiminde yapılan stajın çok önemli olduğunu dile getirdi.

Özcan ise projenin Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecindeki en işlevsel süreç olan katılım öncesi mali yardım fonu tarafından finanse edildiğini aktardı.

Eğitimin 159 eşleştirme projesinden biri olduğu söyleyen Özcan, bu konuda İspanya'nın Türkiye için en önemli partnerlerden biri olduğunu bildirdi.

"Proje, hakim yardımcılığı modeline de ışık tutacak"

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Arı da hakim ve savcı adaylarının nitelikli şekilde yetişmesinin, uzun vadede tüm vatandaşlara doğrudan ve dolaylı şekilde etki edeceğini, projeyle Avrupa Birliği standartlarını gözeten yeni bir staj uygulamasının geliştirilmesi ve adaylara stajlarına yönelik yoğun bir eğitim verilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Mevcut staj sisteminin zayıf ve güçlü yanlarının tespit edilmesinin ardından yeni model geliştirildiğini anlatan Arı, böylece 250 kıdemli hakim ve savcı için bir mentorlük kılavuzunun ve tek tip bir staj uygulanmasını amaçlayan ulusal staj planının hazırlandığını ifade etti.

Arı, ayrıca mentorlük sürecine ilişkin her konuda staj merkezindeki Cumhuriyet Başsavcısı, Adalet Komisyonu Başkanı ve Personel Genel Müdürlüğü arasında irtibatı sağlamak için koordinatörlük görevi oluşturulduğu ve bunu için de 50 hakim ve savcıya koordinatörlük eğitimi verildiği bilgisini verdi.

Projenin, Adalet Bakanlığının hedeflerinden biri olan "hakim yardımcılığı" modeline de ışık tutacağına işaret eden Arı, "Her ne kadar projemiz bugün itibarıyla resmen bitmiş olsa da elde etmiş olduğumuz kazanımlar ve oluşturduğumuz yeni sistemi farklı yerlerde komisyon başkanlığımız, başsavcılarımız, koordinatörlerimiz ve mentorlerimizin desteğiyle güçlendirerek uygulamaya devam edeceğiz." dedi.

İspanya Yargı Genel Kurulu Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Hector Castaneda ise projenin adli konulardaki ilk eşleştirme projesi olmadığını ve bu tür projelerin devam edeceğini, projeyle Avrupa Birliğine entegrasyonun amaçladığını belirtti.

Proje kapsamında 150 eğitim yapıldığını ve eğitimlerde 50'dan fazla İspanyol uzmanın görev aldığını kaydeden Castaneda, yargı reformu alanında Türkiye ve İspanya'nın sıkı iş birliğine dikkati çekti.

İspanya Yargı Genel Kurulu Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Pedro Felix Alvarez de Benito ise Türk yargı geleneğinin çok köklü olduğuna işaret ederek, eğitimin gerçekleştirilmesi konusunda çıkan güçlüklerin Türk makamlarının iradesi ve çabalarıyla çözüldüğünü anlattı.

İspanyol Kıdemli Hakim ve proje danışmanı Juan Carlos da Silva Ochoa da projenin yargıdaki yeni paradigmayı temsil ettiğini ve adalete güveni artıracağını dile getirdi.

Adalet Bakanlığı, Adalet, Yargı, Savcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Hakim ve Savcı Adaylarının Staj Verimliliğinin ve Etkinliğinin Arttırılması Projesi' tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Hakim ve Savcı Adaylarının Staj Verimliliğinin ve Etkinliğinin Arttırılması Projesi" tamamlandı - Son Dakika
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