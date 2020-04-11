Hakim ve savcı adaylığı mülakatları ertelendi - Son Dakika

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Hakim ve savcı adaylığı mülakatları ertelendi
6 saat önce
Adalet Bakanlığı hakim ve savcı adaylığı mülakatlarını Korona virüs tedbirleri çerçevesinde ileri bir tarihe erteledi.
Adalet Bakanlığı hakim ve savcı adaylığı mülakatlarını Korona virüs tedbirleri çerçevesinde ileri bir tarihe erteledi.
Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 10 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan avukatlık adli yargı, idari yargı, adli yargı hakim ve savcı adaylığı mülakatları Covid-19 salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Bakanlık salgınla ilgili güncel gelişmeleri dikkate alarak yeni mülakat tarihlerini planladıktan sonra kamuoyuyla paylaşacak. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 10:12 Kaynak: İHA
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