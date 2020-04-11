Son Dakika › Güncel › Hakim ve savcı adaylığı mülakatları ertelendi - Son Dakika
Hakim ve savcı adaylığı mülakatları ertelendi
6 saat önce
Adalet Bakanlığı, 4 Mayıs-10 Temmuz'da yapılması planlanan hakim ve savcı adaylığı mülakatlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelendiğini bildirdi.
Adalet Bakanlığı, 4 Mayıs-10 Temmuz'da yapılması planlanan hakim ve savcı adaylığı mülakatlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelendiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, avukatlık adli yargı, idari yargı, adli yargı hakim ve savcı adaylığı mülakatları Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendi.
Açıklamada, yeni mülakat tarihlerinin, salgınla ilgili güncel gelişmeler dikkate alınarak planlanacağı ve kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 10:20 Kaynak: AA
Son Dakika Finans kurumlarının Milli Dayanışma Kampanyası'na desteği 400 milyon lirayı aştı Eljero Elia, menajerler aracılığı ile Beşiktaş'a önerildi Motosikletli fırıncı, kapı kapı dolaşıp vatandaşa ekmek dağıtıyor Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın