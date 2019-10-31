Son Dakika Haberleri: Hakim ve savcı adaylığı sınavlarına başvurular başladı
Son Dakika Güncel Hakim ve savcı adaylığı sınavlarına başvurular başladı

Hakim ve savcı adaylığı sınavlarına başvurular başladı

6 saat önce

Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı, Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı ile İdari Yargı Hakim Adaylığı yazılı yarışma sınavlarına başvurular başladı.

Hakim ve savcı adaylığı sınavlarına başvurular başladı, System.String[]

Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı, Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı ile İdari Yargı Hakim Adaylığı yazılı yarışma sınavlarına başvurular başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde, Adalet Bakanlığı sınavlarına ilişkin duyuruya yer verildi.

Buna göre, 2019 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı, Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı ile İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı'na başvurular başladı.

Ankara'da 29 Aralık'ta iki oturumda uygulanacak sınava başvurular, 7 Kasım'da sona erecek.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" adresinden gerçekleştirecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan 2019-Adalet Bakanlığı Sınavları Kılavuzu'ndan ulaşılabilecek.

Adalet Bakanlığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 03:00 Kaynak: AA
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