Son Dakika Haberleri: Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de
Son Dakika Güncel Haber

Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de

41 dakika önce

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) ad çekme sonucuna göre belirlenen bin 446 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayının atanmalarına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yer aldı.

Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de, System.String[]
Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) ad çekme sonucuna göre belirlenen bin 446 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayının atanmalarına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yer aldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, bin 446 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı, 22 Mayıs 2019'da yapılan ad çekme sonucunda HSK tarafından atandı.
Söz konusu atamalar 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 06:24 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kocasını öldürüp, parçalara ayıran kadın: 13 yaşındaki kızıma istismarda bulundu HSK'dan yeni kararname! 3 bin 722 hakim ve savcının yeri değişti TBB Başkanı Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı neden alkışladığını açıkladı Pentagon, Türkiye'nin S-400'ler için ortak çalışma grubu kurulması önerisini reddetti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 07:05:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]