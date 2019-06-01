Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de
51 dakika önce
Adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adaylarının atanmalarına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.
Adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adaylarının atanmalarına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:28
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