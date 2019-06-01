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Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de

51 dakika önce

Adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adaylarının atanmalarına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de, System.String[]
Adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adaylarının atanmalarına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:28 
Ekonomi
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