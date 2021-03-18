Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
18.03.2021 02:05
Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) 261 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 96 idari yargı hakim adayının atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) 261 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 96 idari yargı hakim adayının atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 261 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 96 idari yargı hakim adayı, 12 Mart'ta yapılan ad çekme sonucu HSK tarafından atandı.
Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi.
Son Dakika Bakan Koca Bilim Kurulu sonrası kötü haberi verdi: Son 15 günde çoğu ilimizde vaka artışı görüldü Fitch, Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminlerini yükseltti Optimar'ın Başkanı Daşdemir anket sonuçlarını canlı yayında açıkladı! Halkın çoğunluğu "HDP kapatılsın" diyor Burak Deniz'den çok konuşulacak evlilik açıklaması Bahçesine fidan dikmek için çukur kazan vatandaş, el bombası buldu Sosyal medya fenomeni Gamze Erçel estetik operasyon geçirdi Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeği ve eşiyle mutluluk pozu verdi