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Hakim ve Savcı atamalarına ilişkin karar Resmi Gazetede - Son Dakika

Hakim ve Savcı atamalarına ilişkin karar Resmi Gazetede

30.09.2021 08:47
Hakim ve Savcı atamalarına ilişkin karar Resmi Gazetede, System.String[]

Hakimler ve Savcılar Kurulunca, 1008 adli yargı hakim, cumhuriyet savcısı adayı ve 7 idari yargı hakim adayının atanmasına yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulunca, 1008 adli yargı hakim, cumhuriyet savcısı adayı ve 7 idari yargı hakim adayının atanmasına yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Hakimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararına göre, 1008 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 7 idari yargı hakim adayının ataması, 27 Eylül'de yapılan ad çekme sonucunda gerçekleştirildi.

Söz konusu atamaların 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince yapıldığı belirtildi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Hakim ve Savcı atamalarına ilişkin karar Resmi Gazetede

Cumhuriyet, Gazete, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hakim ve Savcı atamalarına ilişkin karar Resmi Gazetede - Son Dakika


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