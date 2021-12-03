Hakim ve savcılar ampute futbol takımıyla maç yaptı - Son Dakika

3 ARALIK Dünya Engelliler Günü'ne dikkat çekmek için Pendik Belediyesi Ampute Futbol Takımı ile aralarında başsavcı vekilleri, hakimler ve savcıların da bulunduğu Anadolu Adliyesi Futbol Takımı dostluk maçı yaptı. Eski FIFA kokartlı hakem Ahmet Çakar'ın yönettiği ve 4-4 biten maçın ardından konuşan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, "Bu güzel günde böyle bir organizasyonla günü taçlandırdık. Beklediğimiz gibi dostluk kazandı, berabere kaldık. Onun için de çok mutluyuz" dedi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Pendik Belediyesi 3 Aralık Dünya Engeller Günü'ne dikkat çekmek için futbol maçı düzenledi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından etkinliğe katılan herkese teşekkür plaketi dağıtıldı. Maç başlamadan önce konuşan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, etkinliğe katılan herkese teşekkür ettikten sonra "Anadolu Adliyesi takımıyla yapılacak maçta da bir dostluk maçı olmasını diliyorum. İnşallah berabere kalırlar" dedi.

BİZLERİN YANINDA OLDUĞUNUZ İÇİN HEPİNİZE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM

Anadolu Adalet Sarayı'nın engelli personellerinden Abdulsemih Koç ise "Kendimizi daha iyi yerlerde hissetmek bizler için çok onur verici bir durum. O yüzden böyle bir günde bizlerin yanında olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Yargı mensupları ve Pendik Ampute Futbol Takımı arasında gerçekleşen halı saha maçını İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun ve Başsavcı Vekili İsmail Değirmenci izledi.

BAŞSAVCI UÇAR BAŞLAMA VURUŞUNU YAPTIBaşsavcı Uçar'ın başlama vuruşunu yaptığı maçta, Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Aydın, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Başak Eryılmaz, Önder Yaman, Uğur Seçgin, İhsan Kamil Akçadırcı ve Anadolu Adalet Sarayı hakimleri ile savcıları forma giydi. Pendik Belediyesi Ampute Futbol Takımı oyuncuları arasında ise Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de yer aldı. Maçı ise eski FIFA kokartlı hakemlerden Ahmet Çakar yönetti. Dostluk içinde geçen maç 4-4 berabere sonuçlandı.

BEKLEDİĞİMİZ GİBİ DOSTLUK KAZANDIİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Pendik Belediye Başkanımız bir farkındalık oluşturmak istemiş. Başsavcılığımızla irtibata geçtiler, böyle bir organizasyon düşündüklerini söylediler. Biz de seve seve kabul ettik ve bu güzel günde böyle bir organizasyonla günü taçlandırdık. Beklediğimiz gibi dostluk kazandı, berabere kaldık. Onun için de çok mutluyuz" dedi. Adalet Bakanlığı'nın engelli vatandaşlar için adliyede kadro açtığını hatırlatan Başsavcı Uçar, "Şu anda da savcılığımızda 80 üzerinde çalışan engelli personelimiz var. Onları da her zaman için kardeşimiz biliyoruz, çok seviyoruz onları" ifadelerini kullandı.

BAŞSAVCI VEKİLİ BAŞAK ERYILMAZ: BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL VE ÖNEMLİ BİR GÜN OLDUİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Başak Eryılmaz, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında bu maça çıkmak benim için büyük bir onur vesilesiydi. Ayrıca kişisel ve aile hayatımız açısından da önemli. 1994 yılında kaybettiğimiz halam bedensel engelliydi. Ailemizin onun yönünden geliştirdiği hassasiyetleri, bakım için yaptıkları fedakarlıkları, bilerek görerek büyüdüm. Kardeşlerimle ve kuzenlerimle birlikte küçücük çocuklarken büyüyüp bilim insanı olup halamıza şifa dağıtıp yürütmeyi hayal etmiştik hep. O yüzden bu etkinliği düzenleyen Pendik Belediyesi ve adliyemiz gerçekten çok kıymetli bir organizasyona imza attılar ve ampute takımımıza da bizimle oynadıkları için çok teşekkür ediyorum. Benim için çok çok özel ve önemli bir gün oldu" ifadelerini kullandı.

BAŞSAVCI VEKİLİ UĞUR SEÇGİN: BEN ONLARI 'ENGEL TANIMAYANLAR' OLARAK TANIMLIYORUMİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Uğur Seçgin ise herkesin bir engelli adayı olduğu bilinciyle hareket ettiklerini belirterek "Bunu sadece bir güne sığdırmak da çok doğru değil. Zaten genel anlamda toplumumuzda, özellikle kamu kurumlarında belli bir farkındalık oluştu. Bunun tüm topluma yayılmasının daha da arkadaşlarımızın hayatını kolaylaştıracağını düşünüyorum. Arkadaşlarımızı engelli olarak da tanımlamıyorum. Ben onları 'Engel tanımayanlar' olarak tanımlıyorum. Çünkü kendilerine verilen her türlü sorumluluğu layıkıyla yerine getiriyorlar. Bizim kurumumuzda da 110 civarında engelli personelimiz mevcut. Bizim yargı faaliyetlerimize katkıda bulunuyorlar. Bu organizasyonun da bu farkındalığı yaratmak açısından önemli olduğu kanaatindeyim" şeklinde konuştu.

AHMET ÇAKAR: HAYATIMDA EN GURUR DUYDUĞUM ETKİNLİKMaçın ardından konuşan eski hakem Ahmet Çakar, "Hayatımda en gurur duyduğum onurlandığım etkinlik. On binlerce maç ama en anlamlısı buydu. Skor da denk geldi, berabere bitti ve dostluk kazandı. İnşallah bu tür organizasyonların devamını diliyorum" diyerek etkinliğe katılan herkese çok teşekkür etti.

PENDİK BELEDİYE BAŞKANI AHMET CİN: ZATEN BİZ 12 AY ONLARLA BERABER OLUYORUZPendik Belediye Başkanı Ahmet Cin yargı mensuplarına teşekkür etmesinin ardından "Zaten biz 12 ay onlarla beraber oluyoruz. Onların yaşam kalitelerini, yaşam standartlarını yükseltmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bugün de onlarla beraber olmak istedik" dedi.

PENDİK BELEDİYE BAŞKANIMIZ AHMET CİN'E ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Pendik Ampute Takımı'nın sorumluluğu yapan ve maçta forma giyen Osman Mozanlı, "Biz Pendik'te her gün bu mutluluğu yaşıyoruz. Tekerlekli sandalye basketbol takımımız var, Süper Lig'de takımlarımız var. İstanbul'un ilk ve tek ampute futbol sahası burası. Şehrimizin büyüklerine ve öncelikle Pendik Belediye Başkanımız Ahmet Cin'e çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.