Hakim ve savcılar hükümlülerle birlikte fidan dikti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakim ve savcılar hükümlülerle birlikte fidan dikti - Son Dakika

Hakim ve savcılar hükümlülerle birlikte fidan dikti

7 saat önce

Alaşehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ağaçlandırma çalışmalarına 2020 yılında da devam ediyor.

Hakim ve savcılar hükümlülerle birlikte fidan dikti, System.String[]

Alaşehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ağaçlandırma çalışmalarına 2020 yılında da devam ediyor. Ağaçlandırma kapsamında Alaşehir Adalet Ormanına bin adet fıstık çamı fidanı dikimine hakim, savcı ve hükümlülerin katılımıyla başlandı.


Alaşehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülen ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Alaşehir Adalet Ormanına bin adet fıstık çamı dikimi gerçekleştirilecek. 20 hükümlünün de katıldığı ağaçlandırma çalışmasında ilk fidanlar bugün dikildi.


Hakkında çeşitli nedenlerle kamu yararına çalışma yükümlülüğü verilmiş olan hükümlüler denetimli serbestlik müdürlükleri tarafından yerleştirildikleri kamu kurumlarında bakım onarım, büro hizmetleri, temizlik, ağaçlandırma gibi alanlarda ücretsiz hizmet vererek çalışma hayatına katkıda bulunarak yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ediyor. 24 Şubat Pazartesi Günü Alaşehir Adalet Ormanında çukur kazma işlemi ile başlayan fidan dikim çalışmaları bugün Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Tahsin Kahraman, Cumhuriyet Savcıları Müslüm Erboğa, Tuba Muştu, Ökkeş Akan, Özge Nida Ergen, Tülay Bekmezci, Büşra Kansu, Yusuf Ekti, Hakim Neslihan Kahraman Özgenç, Denetimli Serbestlik Müdür Vekili İsmail Aslan, Alaşehir M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mesut Duyar, Başsavcılık Yazı İşleri Müdürü Talat Aydelik, Alaşehir Orman İşletme Şefi Yakup Ulu, Cumhuriyet Başsavcılığı, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü ve Orman İşletme Şefliği personeli ile 20 hükümlünün katılımıyla bin adet fıstık çamı fidanı dikimine başlandı. Türkiye'nin ağaçlandırılmasına destek amaçlı fidan dikimi çalışmalarının bin adet fidanın dikiminin tamamlanıncaya kadar devam edeceği öğrenildi. - MANİSA

Alaşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:23 Kaynak: İHA
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