Hakim ve savcılara öfke eğitimi

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 10 binin üzerinde hakim ve savcının yetiştirildiği Türkiye Adalet Akademisinde kişisel gelişim, öfke kontrolü, hukuk dili ve adalete olan inanç gibi spesifik konular ders olarak işlenecek.



15 Temmuz ihaneti sonrası kanun hükmünde kararnameyle (KHK) kapatılan ve 2 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden açılan Türkiye Adalet Akademisinin Başkanı Muhittin Özdemir, akademinin yeni yol haritasını Türkiye gazetesi muhabiri Ebru Karatosun'a anlattı. Türkiye Adalet Akademisinin 2003 yılında kurulduğunu belirten Özdemir, "Akademide örgütlenen FETÖ'cüler, hakim ve savcı adaylarını kendilerine çekmek için çalışmalar yürütmüş. 2014 yılında yönetim değişti. Yeni gelen yönetim FETÖ ile üst düzey bir mücadele yaptı. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 10 binin üzerinde hakim ve savcı akademimiz tarafından yetiştirildi. Biz bir kavşak noktasında gibiyiz. Hakim ve savcı adayları meslek öncesi eğitim, meslekteki hakim ve savcılar da meslek içi eğitim almak üzere akademiye geliyor" dedi.



Akademide hakim ve savcı adaylarına verilen eğitim hakkında bilgi veren Özdemir, "Yargıtay ile Danıştay üyeleri, tetkik hakimleri, ilk derece ve bölge adliye mahkemeleri hakimleri eğitim veriyor. Eğiticilerimiz, usta-çırak ilişkisi içerisinde kendi meslektaşlarını yetiştirme konusunda katkı sunuyorlar. FETÖ nedeniyle yaşanan ihraçlardan sonra çok sayıda hakim ve savcı adayına eğitim verilerek sisteme kazandırıldı. Artık akademi normalleşme sürecine girdi ve şimdi de eğitimin kalitesini artırmaya yönelik yeni çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.



"Akademide sabit çalışacak öğretim görevlilerini neye göre seçiyorsunuz?" sorusu üzerine Özdemir, "Yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin getirdiği en önemli yeniliklerden birisi de Akademide kadrolu öğretim üyesi çalıştırılması oldu. Şu anda 5 tane öğretim üyesi çalışıyor. Yaptığımız başka bir yenilik de, Akademi bünyesinde eğiticileri eğitim öncesinde ve sonrasında bir araya getirerek, problemlerin ve çözümlerin tartışabileceği bir zümre sistemi gibi eğitim kurulları sistemi kurmak oldu" dedi.



"Güven veren adalet için..."



2 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yeniden kurulan Akademide yeni dönemde neler yapıldığından bahseden Özdemir, şunları söyledi:



"Biz de söz konusu kararnameyle görev başladık sayılır. FETÖ süreci nedeniyle yargının birçok karar tartışılır hale geldi. Ancak Bakanlık bunun önüne geçmek için bir yargı reformu stratejisi açıkladı. Bu belgenin sloganı, 'Güven veren adalet'. Bizim sloganımız da 'Güven veren adalet için etkin eğitim.' İlk yaptığımız şey, akademinin işleyişine dair kurumsal yapıyı yenilemek oldu. Adayların meslek öncesi eğitimlerine yönelik müdürlüğümüzün yanı sıra görevdeki hakim savcılara yönelik meslek içi eğitim müdürlüğümüz de var. Bu iki birimin yanına 'Kişisel Gelişim Eğitim Merkezi' adında yeni bir alan ekledik. Özellikle kamuoyuna yansıyan savcının halı sahada top oynarken ortaya çıkan durum ya da duruşmalarda avukatlarla yaşanan iletişim tartışmalarının olmaması için kişisel gelişim, öfke kontrolü, hukuk dili ve adalete olan inanç gibi spesifik konuların ders olarak işleneceği bir merkez kurduk. Burada psikolog ve sosyal çalışmacı gibi kişiler çalışacak. Buradaki eğitim kalitesinin ölçülmesi için de ayrıca bir merkez kurduk. Daha önce kurulu olan İnsan Hakları Merkezi'ni de aktif hale getirdik."



"Şu anda ne gibi çalışmalarınız var?" sorusuna Özdemir, "Ülkemizde adaleti içselleştiren hakim ve savcılar yetiştirmek amacıyla sürdürülen eğitimi reforme etmek için çalışma başlattık. Bu çalışma, 3 ayaklı olacak. Birinci aşama müfredatın belirlenmesi, ikincisi müfredatın nasıl vereceğimize ilişkin bir modül yazılması, üçüncüsü de klasik eğitim sisteminin yanı sıra uzaktan eğitim metodunun hayata geçirilmesi olacak. Birinci aşamayı Kasım ayına kadar tamamlayacağız" yanıtını verdi.



"Uzaktan eğitim geliyor"



Türkiye Adalet Akademisi Başkan Muhittin Özdemir, uzaktan eğitimin nasıl uygulanacağına ilişkin, "İlk kez farklı bir alanda görevlendirilen hakimleri interaktif ortamda eğiteceğiz. Bilgisayar ortamından interaktif olarak hem belge paylaşımı yapmak, hem de soru sorulabilen canlı bir eğitim modülü geliştirmek için çalışıyoruz. Sanal eğitim gibi olacak. Kanunun değişmesi durumunda da Mevzuat Genel Müdürlüğü'nden bir hakimimiz burada onu anlatacak" dedi.



"16 ülkeden talep var"



Özdemir, 95 ülkeyle hukuki görüşmelerde bulunduklarını belirterek şunları söyledi:



"Özellikle Türki Cumhuriyetler, Afrika, Orta Asya, Arap ülkeleriyle yoğun bir eğitim trafiğimiz var. Fransa hakimlik okulu bizi ziyarete gelecek, Almanlarla bir programımız var. Örneğin, en son Katar'dan bir heyet UYAP sistemini öğrenmek için geldi. Kazakistan'dan bir heyet adli tatili araştırmak için geldi. Akademide görev yapan hocalarımızdan birisi Maldivler'e aile mahkemelerini anlatmaya gidecek. Türk yargı sistemi hakkında bilgi almak için de Çin'den bir heyet geldi. Şu anda 16 ülkenin bizim ülkemize gelme talebi var. Bunlara yönelik Rusça, Arapça ve İngilizce konuşanlara yönelik uluslararası bir eğitim programı yapacağız."



"Tecrübe eksikliği eğitimle kapatılıyor"



Türkiye Adalet Akademisi Başkan Özdemir, 15 Temmuz'dan sonra erken kura çekerek göreve başlayan hakim ve savcılara yönelik eğitim çalışmaları hakkında ise şu bilgileri paylaştı:



"FETÖ terör örgütü nedeniyle hakim ve savcıların ihraç edilmeleri sonucu erken kura çekenler oldu. Bu hakimlere yönelik de bizim bölge adliye mahkemelerinde zorunlu eğitimlerimiz var. 2 bin 800 kişiye eğitim verdik. Örneğin, aile hakimleri, bulundukları bölge adliye mahkemelerinin aile hukukuna bakan dairelerinde 15 gün süreyle kıdemli hakimlerden sordukları soruların cevaplarını alıyorlar. Bunu telafisi etmeye çalışıyoruz. Bu nedenle meslek içi eğitim faaliyetlerini ağırlık verdik. 2018 yılında 70 program yaptık. 4 bin 709 ilk derecede mahkemelerinde görev yapan hakim ve savcının yanı sıra, BAM'larda 759 kişiyi eğittik. Kıdem ve tecrübe eksikliğini eğitimlerle kapatmak istiyoruz." - ANKARA