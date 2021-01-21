Hakim ve savcılara puan sistemi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın zamanda açıklanacağını duyurduğu reform paketinin taslak metni, Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ortaklaşa çalışmasıyla tamamlandı. Bu metne göre, Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru nedeniyle artan iş yükünü azaltacak adımlar atılacak. Diğer yandan, bireysel başvuru hakkının genişletilmesi de gündemde. AK Parti kurmayları "AYM, bireysel başvuruların hepsine cevap veremiyor ya da geç cevap veriyor. Bu yüzden verilen kararlardan vatandaş tatmin olmuyor. Bununla ilgili ara bir formül arıyoruz" dedi.

AYM ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarının mahkemeler tarafından nasıl uygulanması gerektiği ile ilgili de yeni düzenlemeler yapılacak.

Yeni reformlarla, AİHM kararlarının nasıl değerlendirilmesi gerektiği ve tazminat ödenip ödenmemesi konusunda bazı değişikliklerin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Taslak metinde, tutukluluk süreleriyle ilgili yapılacak düzenlemeler de yer alıyor. Buna göre, terör ve örgütlü suçlar başta olmak üzere, soruşturma dosyasına verilen gizlilik kararıyla şüphelilerin tutukluluk süreleri bir olacak. Yeni düzenlemeyle, soruşturma ve davaları belirlenen sürede sonuçlandırıp sonuçlandırmadığı takip edilen hakim ve savcıların, dosyalarını tamamlanmasında puanlama sistemine gidilecek. Atama ve terfilerde de bu puanlama sistemi dikkate alınacak. Yeni pakette, yabancı yatırımcılara Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de güvence evrakı verilmesi de var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, reform hazırlıklarını koordineli bir şekilde yürüten 5 bakanla Külliyede görüştü. Toplantıda, hazırlanan taslak metin Erdoğan'a sunuldu.

(İHA)