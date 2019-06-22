Son Dakika Haberleri: Hakim ve savcılara veda yemeği
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Hakim ve savcılara veda yemeği

1 saat önce

Son Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 31 Mayıs 2019 tarihli ve 601 Sayılı Adli Yargı Kararnamesi ile Karaman Adliyesi'nden başka adliyelere görevlendirilen başsavcı, hakim ve savcılar onuruna veda yemeği verildi.

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Son Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 31 Mayıs 2019 tarihli ve 601 Sayılı Adli Yargı Kararnamesi ile Karaman Adliyesi'nden başka adliyelere görevlendirilen başsavcı, hakim ve savcılar onuruna veda yemeği verildi.

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığına atanan Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz ile kentten başka şehirlerdeki adliyelere tayinleri çıkan hakim ve savcılar için polisevinde veda yemeği düzenlendi.

Vali Fahri Meral, burada yaptığı konuşmada, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığına atanması nedeniyle Başsavcı Yılmaz ve tayini çıkan savcı ve hakimlere yeni görev yerlerinin hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Savcı ve hakimlere Karaman'da görev yaptıkları süre zarfında kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde yapmış oldukları başarılı çalışmalar nedeniyle teşekkür eden Meral, ataması yapılanlara yeni görev yerlerinde huzurlu ve başarılı çalışmalar diledi.

Daha sonra ataması yapılan başsavcı, hakim ve savcılara günün anısına çeşitli hediyeler verildi.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:37 Kaynak: AA
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