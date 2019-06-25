Hakim ve savcılara veda yemeği
31 dakika önce
Kilis'te tayinleri çıkan hakim ve savcılar onuruna veda yemeği verildi.
Kilis
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:09 Kaynak: AA
'te tayinleri çıkan hakim ve savcılar onuruna veda yemeği verildi.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından farklı şehirlere atanan hakim ve savcılar için belediyenin Söğütlüdere tesislerinde veda yemeği düzenlendi.
Başsavcı Serdar Durmuş, burada yaptığı konuşmada, tayinleri çıkan savcı ve hakimlere yeni görev yerlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Savcı ve hakimlere kentte görev yaptıkları süreçte sergiledikleri başarılı çalışmalar nedeniyle teşekkür eden Durmuş, ataması yapılan meslektaşlarının yeni görev yerlerinde de aynı hassasiyetle çalışmalarına devam edeceğine inandığını söyledi.
Daha sonra tayinleri çıkan hakim ve savcılara günün anısına plaket verildi.
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