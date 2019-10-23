Son Dakika Haberleri: Hakim ve savcılardan emniyet müdürüne ziyaret
Son Dakika Güncel Hakim ve savcılardan emniyet müdürüne ziyaret

Hakim ve savcılardan emniyet müdürüne ziyaret

1 saat önce

Konya'nın Seydişehir ilçesinde görev yapan bazı cumhuriyet savcıları ve hakimler, İlçe Emniyet Müdürü Kasım Özdemir'i ziyaret etti.

Hakim ve savcılardan emniyet müdürüne ziyaret, System.String[]

Konya'nın Seydişehir ilçesinde görev yapan bazı cumhuriyet savcıları ve hakimler, İlçe Emniyet Müdürü Kasım Özdemir'i ziyaret etti.

Seydişehir Adliyesi'nde görevli hakim ve savcılardan oluşan heyeti kabul eden Özdemir, ziyaret nedeniyle heyete teşekkürlerini iletti.

Özdemir, ilçedeki asayiş olaylara ilişkin heyete bilgi verdi.

Seydişehir, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 09:52 Kaynak: AA
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