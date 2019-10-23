Hakim ve savcılardan emniyet müdürüne ziyaret
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde görev yapan bazı cumhuriyet savcıları ve hakimler, İlçe Emniyet Müdürü Kasım Özdemir'i ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 09:52 Kaynak: AA
Konya'nın Seydişehir ilçesinde görev yapan bazı cumhuriyet savcıları ve hakimler, İlçe Emniyet Müdürü Kasım Özdemir'i ziyaret etti.
Seydişehir Adliyesi'nde görevli hakim ve savcılardan oluşan heyeti kabul eden Özdemir, ziyaret nedeniyle heyete teşekkürlerini iletti.
Özdemir, ilçedeki asayiş olaylara ilişkin heyete bilgi verdi.
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