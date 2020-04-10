Hakim ve savcılardan karantinadaki gardiyanlara meyveli, tatlılı doping - Son Dakika
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Hakim ve savcılardan karantinadaki gardiyanlara meyveli, tatlılı doping

6 saat önce

Adalet Bakanlığı tarafından korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında Çorum'daki ceza ve infaz kurumunda görev yapan gardiyanlar karantinaya alındı.

Hakim ve savcılardan karantinadaki gardiyanlara meyveli, tatlılı doping, System.String[]

Adalet Bakanlığı tarafından korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında Çorum'daki ceza ve infaz kurumunda görev yapan gardiyanlar karantinaya alındı.


Bir öğrenci yurdunda karantina altında tutulan gardiyanları Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca ziyaret etti. Başsavcı Ağca, ziyarette kentte görev yapan hakim ve savcılar tarafından gardiyanlara gönderilen meyve, tatlı ve çerezleri görevlilere teslim etti.


Gazetecilere açıklama yapan Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, "Bugüne kadar hiçbir kurumumuzda gerek çalışan hakim ve savcı. gerek çalışan personeller ve bizlere emanet edilen hükümlülerde korona virüs vakasına rastlanmadı" dedi.


Korona virüs salgını nedeniyle tüm Türkiye'de kamu ve özel sektör de olduğu gibi Adalet Bakanlığı tarafından da bir çok uygulamanın hayata geçirildiğinin altını çizen Ağca, Çorum'da tüm adliyeler ve L Tipi Açık ve Kapalı İnfaz Kurumu ile, İskilip Açık Ceza İnfaz Kurumunda tüm tedbirlerin alındığını vurguladı.


Adalet Bakanlığına bağlı Ceza İnfaz Kurumlarının diğer kamu kurumlarından farklılık arz eden kurumlar olduğunu anlatan Ağca, "Bu anlamda personel rejimi de virüs salgını nedeniyle oldukça sıklaştırıldı. Cezaevi sirkülasyonunun en az seviyeye indirilebilmesi hem personelin, hem içerideki tutukluların hem de personel ailelerinin sağlığı açısından uzun vardiyalar şeklinde çalışmaya, görevli olmayan diğer personellerinde 15'er günlük karantinaya alınması uygulamasına geçildi. Bizde Çorum'da İl Pandemi Kurulunun tavsiye kararı üzerine bize tavsiye edilen öğrenci yurdumuzda uygulamayı başlattık. Yaklaşık 6 gündür personellerimiz toplumdan izole şekilde barınıyorlar. Her türlü ihtiyaçları karşılanıyor. Çorum'da görev yapan hakim ve savcılarımızda personellerimize katkı sunmak adına kendi aralarında meyve, tatlı ikramında bulundular" diye konuştu.


'Tedbirler üst düzeyde'


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve son zamanlarda ülkemizde de görülmeye başlanan korona virüs salgını sebebi ile Çorum L Tipi Kapalı-Açık Ceza İnfaz Kurumunda ve Çorum Adliyesi ile Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü hizmet binalarında virüsün yayılımı önlemek amacı ile üst düzey tedbirler alındı.


Bu kapsamda Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu koğuşları ve ortak kullanım alanları her gün dezenfekte edilirken, kuruma giriş yapan personel veya üçüncü kişilerin ateş ölçümleri yapılıyor. Ayrıca 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan mahkumların çocuğu ile yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan mahkumların düzenli kontrolleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca kuruma ilk giriş yapan mahkumlarda korona belirtisi olup olmadığına dair rapor temin edilirken, korona belirtisi olmayan mahkumlar doğrudan koğuşa alınmadan 14 gün karantinada bekletiliyor. Kurum personeli 4'lü vardiya sistemine göre çalışmaya başlarken, ilk vardiya ceza infaz kurumunda 24 saat esasına göre, 2. vardiya ise İl Pandemi Kurulunca belirlenen öğrenci yurdunda karantinaya alındı ve yurtta 15 gün karantinada kalacaklar. Personel bu sürenin sonunda 24 saat esasına göre ceza infaz kurumunda görev yapmaya başlayacaktır. Ayrıca ceza infaz kurumunda 24 saat esasına göre görev yapan personelin zorunlu olmadıkça mahkumlarla teması engellenmiş olup, teması zorunlu olan personelde maske, eldiven, tulum vb. koruyucu ekipman kullanılıyor. Ziyaret kısıtlaması getirilmesi sebebi ile mahkumların aileleri ile telefon görüşme süresi artırılırken, ayrıca yurtta karantinada kalan personelin tüm ihtiyaçları kurum idaresi tarafından karşılanıyor"şeklinde konuştu. - ÇORUM

Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 05:19 Kaynak: İHA

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