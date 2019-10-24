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Hakim ve savcıların terfi sonuçları açıklandı

1 saat önce

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, 2 bin 576 adli yargı, 360 idari yargı hakimi ile bin 609 cumhuriyet savcısını kapsayan Ağustos terfi çalışmalarını tamamladı.

Hakim ve savcıların terfi sonuçları açıklandı, System.String[]

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, 2 bin 576 adli yargı, 360 idari yargı hakimi ile bin 609 cumhuriyet savcısını kapsayan Ağustos terfi çalışmalarını tamamladı.

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, terfi çalışmalarının tamamlandığını sosyal paylaşım sitesi Twitter'deki hesabından duyurdu. Yılmaz paylaşımında, "HSK 2. Dairesi 2 bin 576 adli yargı, 360 idari yargı hakimi ile bin 609 cumhuriyet savcısını kapsayan (Ağustos) terfi çalışmalarını sonuçlandırdı. Alınan kararlar birazdan kurum internet sitesinde ilan olunacaktır. Terfi çalışmaları sonunda haklarındaki bilgi ve belgelerden mesleğin birinci sınıfına ayrılacak düzeyde temayüz ettikleri kanaatine varılan 89 adli yargı, 11 idari yargı ve 40 cumhuriyet savcısının birinci sınıfa ayrılmasına, 77 adli, 41 idari yargı hakimi ile 35 cumhuriyet savcısının birinci sınıf olmasına karar verilmiştir. Bir üst dereceye terfi eden, birinci sınıfa ayrılan, birinci sınıf olan tüm meslektaşlarımızı kutluyor, sonuçların kendilerine ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

(Abdullah Sarica/İHA)

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:20 Kaynak: İHA
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