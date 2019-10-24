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Hakim ve savcıların terfi sonuçları açıklandı

1 saat önce

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, 2 bin 576 adli, 360 idari yargı hakimi ile bin 609 cumhuriyet savcısını kapsayan ağustos dönemi terfi çalışmalarını sonuçlandırdı.

Hakim ve savcıların terfi sonuçları açıklandı, System.String[]

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, 2 bin 576 adli, 360 idari yargı hakimi ile bin 609 cumhuriyet savcısını kapsayan ağustos dönemi terfi çalışmalarını sonuçlandırdı.

HSK 2. Dairesi, 2019 Ağustos dönemine ait terfi çalışmalarını tamamladı.

Adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet savcılarına ait derece terfi, itibari terfi, birinci sınıfa ayrılma, birinci sınıf olma, puan inceleme sonuçları Kurulun internet sitesinde yayımlanacak.

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2 bin 576 adli, 360 idari yargı hakimi ile bin 609 cumhuriyet savcısını kapsayan ağustos terfi çalışmaları sonunda, haklarındaki bilgi ve belgelerden mesleğin birinci sınıfına ayrılacak düzeyde temayüz ettikleri kanaatine varılan 89 adli, 11 idari yargı hakimi ve 40 cumhuriyet savcısının "birinci sınıfa ayrılmasına" karar verildiğini bildirdi.

Terfi çalışması sonucu, 77 adli, 41 idari yargı hakimi ile 35 cumhuriyet savcısının "birinci sınıf olması"nın kararlaştırıldığını ifade eden Yılmaz, birinci sınıfa ayrılan, birinci sınıf olan tüm meslektaşlarını kutladı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:36 Kaynak: AA
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