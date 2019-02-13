Hakim ve Savcıların Terfi Sonuçları İlan Edildi
2 saat önce
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesince 2 bin 340 hakim ve savcının terfi sonuçları ilan edildi.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK
) 2. Dairesince 2 bin 340 hakim ve savcının terfi sonuçları ilan edildi.
HSK 2. Dairesi, 2018 Aralık
dönemine ait terfi çalışmalarını tamamladı.
Buna göre, adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarına ait derece terfi, itibari terfi, birinci sınıfa ayrılma, birinci sınıf olma, puan inceleme sonuçları, HSK'nin internet sitesinde yayımlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 09:46 Kaynak: AA
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