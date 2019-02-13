Son Dakika Haberleri: Hakim ve Savcıların Terfi Sonuçları İlan Edildi

Hakim ve Savcıların Terfi Sonuçları İlan Edildi

2 saat önce

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesince 2 bin 340 hakim ve savcının terfi sonuçları ilan edildi.

Hakim ve Savcıların Terfi Sonuçları İlan Edildi, System.String[]
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesince 2 bin 340 hakim ve savcının terfi sonuçları ilan edildi.

HSK 2. Dairesi, 2018 Aralık dönemine ait terfi çalışmalarını tamamladı.

Buna göre, adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarına ait derece terfi, itibari terfi, birinci sınıfa ayrılma, birinci sınıf olma, puan inceleme sonuçları, HSK'nin internet sitesinde yayımlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 09:46 Kaynak: AA

Aralık, Hakim ve Savcılar Kurulu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AB Ülkelerinin Sanayi Üretimi, 2009 Finansal Krizinin Ardından En Büyük Düşüşünü Yaşadı AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi, Şarap Sorusuna Yanıt Verdi: Beni Hiç İlgilendirmez

Rusya'nın 66 Yaşındaki Devlet Başkanı Putin, Kayak Performansıyla Gençlere Taş Çıkarttı Aranan DAEŞ Üyesini Mahalle Bekçileri Yakaladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 00:23:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakim ve Savcıların Terfi Sonuçları İlan Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]