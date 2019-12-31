Hakim ve savcının oğlunun suç dosyası kabarık çıktı - Son Dakika

Bakırköy'de kız arkadaşını darp eden ve tepki gösterenlerin üzerine otomobilini sürerek 6 kişinin yaralanmasına neden olan Görkem Sertaç Göçmen suç makinesi çıktı. Hakaret, tehdit, adam yaralama gibi bir çok suçtan yargılanan Göçmen'in 4 ayrı suçtan ceza aldığı, hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı ortaya çıktı.



Bakırköy'de aracının içerisinde tartıştığı kız arkadaşına öfkelenen ve çevredeki vatandaşların tepkisi üzerine aracını üzerine sürdüğü 6 kişinin yaralanmasına neden olup 3 Ekim 2018'de tutuklanan eski hakim yeni avukat Aynur Göçmen ile Uşak Cumhuriyet savcısı Alpay Göçmen'in oğlu Görkem Sertaç Göçmen'in başka suçlardan da davalarının görülmesine devam ediliyor. Göçmen'in adli sicil kaydına göre ise sanık olarak yargılandığı iki ayrı dosyadan aldığı cezalarında "hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı" ortaya çıktı.



Hastanede hemşireye hakaret etti



Görkem Sertaç Göçmen'in 30 Ocak 2017'de bulantı ve kusma şikayetiyle gittiği Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi acil servisinde görevli hemşire Leyla Koçka'ya "Canımı haddinden fazla yakarsan o iğneyi g sokarım" diyerek 'kamu görevlisine hakaret' suçundan açılan davasında 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



Bakırköy 22. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında hakimliği bırakıp oğlunun avukatı olan anne Aynur Göçmen, müvekkilinin o sözleri söylemediğini, söylese bile şarta bağlı kullanılan sözler olduğu için hakaret suçunu işlemediğini aktardı. Anne Göçmen müvekkilinin beraatini isterken, hakim eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ertelemişti. Öte yandan hastanenin Beyaz Kod Olay Bildirim tutanağında Göçmen'in babası savcı Alpay Göçmen'in şikayetçi olunursa hastaneyi başına yıkacağını söylediği aktarıldı.



Alışveriş merkezinde sustalı bıçakla saldırdı



"Kasten yaralama teşebbüs" davasının görülmesine devam ediliyor. Göçmen, 10 Şubat 2017'de ise bir alışveriş merkezi mağazasında kıyafet denemek için kabine girmek isterken, Oğuzhan Beyler'in bulunduğu kabinin perdesini araladı. Yaşanan tartışmada iddiaya göre Göçmen, Oğuzhan Beyler'e küfür edip, Beyler'in arkadaşı Atakan Honça'ya sustalı bıçak ile saldırdı. Yaşanan kavgayı ayırmak isteyen üniversite öğrencisi Muhammed Kızılkaya'yı (23) yaraladı. Görkem Sertaç Göçmen'in olay nedeni ile 'kasten yaralama', 'kasten yaralamaya teşebbüs', 'hakaret' ve 'bıçak bulundurma' suçlarından 6,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davasının görülmesine devam ediliyor.



Savcı lojmanının camından kafeye ateş açtı



Göçmen 6 Eylül 2017 tarihinde Ataköy'de kız arkadaşıyla tartışırken kendisine bakmasına öfkelendiği kafe işletmecisi ve çalışanları ile tartıştı. Bu tartışmada darp edilen Görkem Sertaç Göçmen, kafenin karşısındaki hakim-savcı lojmanındaki evine giderek 6. kattan kafeye doğru ateş etti. Ateş sonucu parkta oturan Abdulhamit Pahıl yaralandı. Bu olay nedeniyle Göçmen hakkında 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından dava açıldı.



Bakırköy 11. Asliye Ceza Mahkemesi Göçmen'in Abdulhamit Pahıl'a yönelik 'olası kasıtla silahla yaralama' suçundan 2 bin TL, Ali Arif Özet'e karşı 'tehdit' suçundan ise 500 TL para cezasına çarptırıldı. Sanığa verilen para cezasında hükmün açıklanması geri bırakıldı.



Kararın ardından mahkeme ateş etmenin 'kasten güvenliğin tehlikeye sokulması suçunu değil, 'yaralama' suçuna teşebbüs olduğunu belirterek olay yerinde orada bulunan Ali Arif Özet ve Emre Peker yönünden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na müzakere yazılmasını istendi. Yeniden hazırlanan iddianamede Görkem Sertaç Göçmen'in 2 müştekiye karşı 'basit yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.



Bu davada da sanık oğlunun avukatlığını yapan anne Aynur Göçmen dosya kapsamında bir hükmün zaten var olduğunu söyleyerek "Aynı eylem ile ilgili tekrar yargılama yapılamaz. Davanın reddine karar verilmesini talep ediyorum" dedi. Geçtiğimiz haftalarda görülen davanın duruşmasının ardından basın açıklaması yapan avukat Göçmen "Eski hakim olabilirim. Yeni avukat olabilirim. Anneliğin eskisi yenisi olmaz. Ebedi ve ezeli bir sıfattır. Oğlumu savunmamdan daha doğal hiçbir şey olamaz. Bu konuyu herkese hatırlatırım. Oğlumu savunmaya gururla devam edeceğim" diye konuştu.



Kız arkadaşını dövdü, aracını vatandaşın üzerine sürdü



Görkem Sertaç Göçmen'in Bakırköy'de kız arkadaşıyla tartışırken çevredeki vatandaşların tepkisine öfkelenip üzerine aracını sürdüğü 6 kişinin yaralanmasına neden olduğu davasında ise mahkeme 28 Kasım 2019'da görülen celsede tutukluluk halinin devamına karar verdi. Göçmen hakkında bu dosyada 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kasten yaralama', 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma ' ve 'mala zarar verme' suçlarından 32 yıla kadar hapis cezası istendi. 28 Kasım'da görülen duruşmaya anne Aynur Göçmen oğlunun avukatı olarak katılmıştı.



Kız arkadaşının annesini tehdit etti



Göçmen'in Bakırköy'de vatandaşların üzerine araç sürmeden önce tartıştığı kız arkadaşının annesi Ş.A.'yı tehdit etmesine ilişkin dava ise karara bağlandı. Görkem Sertaç Göçmen'in Ş.A.'ya gönderdiği mesajda "ben namusumu temizlerim" şeklinde beyanda bulunarak tehdit suçunu işlediğini aktaran mahkeme, sanığın 5 ay hapis ile cezalandırılmasına karar vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı. - İSTANBUL