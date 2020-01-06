HAKİM VE SAVCININ OĞLUNUN TAHLİYESİNE BAŞSAVCILIKTAN İTİRAZ - Son Dakika
Son Dakika Güncel HAKİM VE SAVCININ OĞLUNUN TAHLİYESİNE BAŞSAVCILIKTAN İTİRAZ - Son Dakika

HAKİM VE SAVCININ OĞLUNUN TAHLİYESİNE BAŞSAVCILIKTAN İTİRAZ

6 saat önce

Savcı Alpay Göçmen ve eski hakim Aynur Göçmen'in oğlu Görkem Sertaç Göçmen'in adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

HAKİM VE SAVCININ OĞLUNUN TAHLİYESİNE BAŞSAVCILIKTAN İTİRAZ, System.String[]

Savcı Alpay Göçmen ve eski hakim Aynur Göçmen'in oğlu Görkem Sertaç Göçmen'in adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

Bakırköy'de 2 Ekim 2018 tarihinde bir alışveriş merkezinin önünde lüks aracını yayaların üzerine sürdüğü iddiasıyla yargılanan ve 15 aydır tutuklu bulunan sanık Görkem Sertaç Göçmen, bugün çıktığı Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Göçmen'in tahliye kararına itiraz etti. Başsavcılığın itirazına ilişkin değerlendirmeyi bir üst mahkeme olan Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi yapacak.

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- İstanbul
Bakırköy, Başsavcı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 07:18 Kaynak: DHA
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