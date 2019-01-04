Son Dakika Haberleri: Hakim Yetersizliği Yüzünden Kundakçı Serbest Kaldı

Hakim Yetersizliği Yüzünden Kundakçı Serbest Kaldı

1 saat önce

BRANDENBURG'da 2016 yılında mültecilerin barınması için hazırlanan spor salonunu ateşe vererek tamamen kullanılmaz hale getiren Alman Milliyetçi Parti (NPD) üyesi neonazi Maik Schneider, yargılandığı ilk davada suçunu itiraf etmişti.

Hakim Yetersizliği Yüzünden Kundakçı Serbest Kaldı, System.String[]
BRANDENBURG'da 2016 yılında mültecilerin barınması için hazırlanan spor salonunu ateşe vererek tamamen kullanılmaz hale getiren Alman Milliyetçi Parti (NPD) üyesi neonazi Maik Schneider, yargılandığı ilk davada suçunu itiraf etmişti. 4 milyon Euro maddi zarara yol açan 31 yaşındaki Scheider, geçen yıl şubat ayında 9 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Ancak dışarıdan atanan üye hakimin tarafsız olmadığını ileri süren Schneider'in avukatı, yeniden yargılanma talep etmiş, Mart 2019'a yeni duruşma tarihi verilmişti. Schneider'in avukatı duruşma tarihinin 6 ay sonraya verilmesini gerekçe göstererek müvekkillinin mağdur olduğunu ileri sürüp tutuksuz yargılanmasını talep etti. Üst mahkeme de talebi yerinde buldu ve Schneider serbest kaldı.

Brandenburg Eyaletinde hakim ve savcı yetersiliği nedeniyle duruşmalar için erken tarih almak zor. Geçen yıl da aynı gerekçeyle bir katil serbest bırakılmıştı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:05 

Brandenburg, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pendik'te Yük Gemisinde Korkutan Yangın! 15 Kişilik Mürettebat Polis Botuyla Tahliye Edildi Parayla Poşet Alanlara Tazminat Hakkı Doğuyor

Son Dakika! Kayseri'de Sokak Köpeklerinin Saldırdığı Lise Öğrencisi Öldü, Arkadaşı Ağır Yaralandı Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu Hakkında İlk Kez Konuştu: Başarılar Diliyorum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 15:57:55. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakim Yetersizliği Yüzünden Kundakçı Serbest Kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]