Hakim Ziyech Chelsea'de - Son Dakika
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Hakim Ziyech Chelsea'de

6 saat önce

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Ajax'ın Faslı orta saha oyuncusu Hakim Ziyech'in Chelsea'ye transfer oldu.

Hakim Ziyech Chelsea'de, System.String[]

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Ajax'ın Faslı orta saha oyuncusu Hakim Ziyech'in Chelsea'ye transfer oldu.

Hollanda kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Ziyech'in 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Chelsea'ye transfer olduğunu belirtti. Chelsea, 27 yaşındaki futbolcu için Ajax'a 40 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek ve Ziyech ile 30 Haziran 2022 tarihine kadar sözleşme imzalayacak.

Hakim Ziyech, bu sezon Ajax forması ile 30 karşılaşmaya çıktı ve bu müsabakalarda 8 gol ve 21 asistlik performans sergiledi.


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Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:25 Kaynak: DHA
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