Hakimden emsal niteliğinde karar! Trafikte tartıştığı Arda'yı bıçaklayan sanığa "Ders olsun" diyerek 6 yıl hapis cezası verdi - Son Dakika

İtalya'da Gastronomi Bilimleri Üniversitesi'nde okuyan Arda İpek (22), koronavirüs salgınının dünya genelinde yayılmasının ardından İstanbul'daki ailesinin yanına gelmişti.

TRAFİKTE TARTIŞTIĞI ADAM TARAFINDAN BIÇAKLANDI

İpek, Beşiktaş'ta bulunan ikametinin otoparkına gireceği esnada trafikte tartışma yaşadığı sanık Mutlu Caner Yontarkol tarafından bıçaklanmıştı. İpek'in bıçaklanmasına ilişkin Yontarkol hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 11 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Sanık Yontarkol'un yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Mutlu Caner Yontarkol ve taraf avukatları hazır bulundu.

9 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, doktor raporunda yaralanmanın kişinin yaşamını tehlikeye sokan bir durum olduğunun belirtildiğini ve Adli Tıp Kurumu'ndan alınan rapora göre, müşteki Arda İpek'in sol hemitorakstaki organının işlevinin sürekli zayıflar nitelikte olduğunun kaydedildiğini aktararak, 'silahla kasten yaralama' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapse mahkum edilmesini talep etti.

Müşteki avukatları, mütalaaya karşı beyanlarında sanığın eylemlerinin 'kasten öldürmeye teşebbüs' niteliğinde olduğunu ve bu yönden mütalaaya katılmadıklarını beyan ederek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

"NE ÖLDÜRMEK NE YARALAMAK İSTEDİM"

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Mutlu Caner Yontarkol, önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyerek, "Kimseyi ne öldürmek ne de yaralamak istedim. Suçsuzum. 14 ay haksız yere tutuklu kaldım, beraatımı talep ediyorum" dedi. Duruşmada savunma yapan sanık avukatları ise mütalaaya katılmadıklarını, herhangi bir kasti hareketinin söz konusu olmadığını belirterek sanığın beraatını istedi.

"ÜZÜNTÜ DUYUYORUM"

Mahkemede son sözü sorulan sanık Mutlu Caner Yontarkol, "Başıma gelen bu olaylardan son derece üzüntü duyuyorum. Bilmeden yaralamaya sebebiyet verdiğim için, tamamen korkutma amaçlı elimde olan çakının vücuda temas etmesi sonucu gerçekleşen olay için üzgünüm" diyerek beraatını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Mutlu Caner Yonkarkol'un eyleminin silahla kasten yaralama suçu kapsamında kaldığını belirterek, 6 yıl hapis cezasına çarptırdı.

"ELİNE HER BIÇAK ALAN BİRİNE ZARAR VERSE ÜLKE YAŞANMAZ HALE GELİR"

Cezanın açıklanmasının ardından Mahkeme Başkanı Utku Ercan, "Pişman olduğunu düşünmüyoruz, bu yüzden takdir indirimi uygulamadık, haksız tahrik indirimi de uygulamadık. Her trafik tartışmasında bıçak alan birine zarar verecek olsa bu ülke yaşanmaz hale gelir. Bir iki kere kornaya basın gidin. Bu olay, bundan sonra böyle şeylere yeltenecek olanlara ders olsun" ifadelerini kullandı.