Üye Girişi
HAKİMDEN KIZ ARKADAŞINI YARALAYAN SANIĞA: İÇERİDE, TOPLUM ÜZERİNDE NASIL BİR ETKİYE SAHİP OLDUĞUNU DÜŞÜN - Son Dakika

HAKİMDEN KIZ ARKADAŞINI YARALAYAN SANIĞA: İÇERİDE, TOPLUM ÜZERİNDE NASIL BİR ETKİYE SAHİP OLDUĞUNU DÜŞÜN

09.12.2021 12:51
HAKİMDEN KIZ ARKADAŞINI YARALAYAN SANIĞA: İÇERİDE, TOPLUM ÜZERİNDE NASIL BİR ETKİYE SAHİP OLDUĞUNU DÜŞÜN

18 yıl hapis cezası-Hakim: Sen bir kişinin istediğiyle arkadaşlık yapma hakkına, gece dışarı çıkma hakkına da zarar vermiş oluyorsunHaber: Özden ATİK / İSTANBUL, - GAZİOSMANPAŞA'da eski sevgilisi Buse Güler'i silahla 4 el ateş ederek yaraladığı iddiasıyla sanık Cemal Albayrak'ın...

-18 yıl hapis cezası

-Hakim: Sen bir kişinin istediğiyle arkadaşlık yapma hakkına, gece dışarı çıkma hakkına da zarar vermiş oluyorsun

Haber: Özden ATİK/ İSTANBUL, - GAZİOSMANPAŞA'da eski sevgilisi Buse Güler'i silahla 4 el ateş ederek yaraladığı iddiasıyla sanık Cemal Albayrak'ın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, "Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan sanık Albayrak hakkında 18 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme Başkanı Utku Ercan,  "Sen bir kişinin istediğiyle arkadaşlık yapma hakkına, gece dışarı çıkma hakkına da zarar vermiş oluyorsun. Bunların içerde bulunduğun süre boyunca toplum üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunu düşün ve pişmanlığını gözden geçir" dedi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Cemal Albayrak getirilirken, şikayetçi Buse Güler ile annesi Arzu Güler katıldı. Sanık Cemal Albayrak, olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi. Albayrak'ın avukatları ise, savcının "Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılması yönündeki mütalaasına katılmadıklarını, suçun kasten yaralama olduğunu belirterek tahliyesini talep ettiler. Buse Güler'in avukatı ise sanığın mütalaa kapsamında cezalandırılmasını talep etti.

"BİR KİŞİNİN İSTEDİĞİYLE ARKADAŞLIK YAPMA HAKKINA ZARAR VERİYORSUN"

Mahkeme heyeti, sanık Cemal Albayrak'ı "Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. Kararı açıklamasının ardından Mahkeme Başkanı "Utku Ercan "Bu tip suçlar belli bir kişiye yönelik değerlendirilmemeli. Sen bir kişinin istediğiyle arkadaşlık yapma hakkına, gece dışarı çıkma hakkına da zarar vermiş oluyorsun. Bunların içerde bulunduğun süre boyunca toplum üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunu düşün ve pişmanlığını gözden geçir" dedi.

BUSE GÜLER'İN AVUKATI: "UMARIM BU KARAR İBRET OLUR"

Duruşma çıkışında Buse Güler, "Çok şükür" diyerek annesiyle yakınlarına sarılarak mutlululuğunu paylaştı. Güler'in avukatı Uğur Çeliker, "Umuyorum bu karar bu tarz saplantılı düşüncelere sahip olanlara bir ibret olur ve bu düşüncelerin sonucunda gerçekleşen eylemlerin iki taraf içinde nasıl bir sonuca mal olacağını biraz daha anlarlar" diyerek ileri tazminat davası da açacaklarını belirtti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Cemal Albayrak'ın 21 Mart 2020 tarihinde hastane önünde eski sevgilisini silahla vurduğu anlatıldı. Gaziosmanpaşa'da gerçekleşen silahlı saldırı olayında sanık ile müştekinin 5 yıllık bir ilişki yaşadıktan sonra ayrıldıkları, sanığın Buse Güler'i farklı sosyal medya hesaplarından tehdit ettiği kaydedildi. İddianamede sanık Albayrak'ın barışmak istediği, bunu kabul etmeyince de 2 el ateş ederek Güler'i yaraladığı belirtildi. İddianamede sanık Cemal Albayrak'ın "Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Gaziosmanpaşa, Ercan Sen, İstanbul, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HAKİMDEN KIZ ARKADAŞINI YARALAYAN SANIĞA: İÇERİDE, TOPLUM ÜZERİNDE NASIL BİR ETKİYE SAHİP OLDUĞUNU DÜŞÜN - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı 12:20 Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı
Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım 12:03 Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı 11:11 Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar 09:54 Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti 09:10 Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti Dünya 08:00 Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir 17:17 Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu 17:00 İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu

Son Dakika Haberleri
12:26 Metropoll anketinde AK Parti yüzde 34.2, MHP baraj altı
12:22 Son Dakika: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın görevinden istifa etti
12:15 Yangın çıkan evde her tarafı alevler sardı, yanmayan tek şey Türk Bayrağı'ydı
12:14 Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı
12:14 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova'dan tedirgin eden açıklama! ''Yoğun bakım yatakları yeniden doldu, genelde aşısız kişiler yatıyor''
12:13 Tuvalet kağıdında yüzde 100'leri aşan zamlara büyük tepki sosyal medyada!
12:11 Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a yanıt: Kararı uygulamayanlar sanık sandalyesine oturacak
12:04 Tuba Büyüküstün'ün balmumu heykeli yapılacak
12:02 Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım
12:01 Cinci hoca "sana eşcinsel cin musallat olmuş" dedi, mastürbasyon yaptırdı
Araba fiyatlarının geldiği son durum! 2001 model Tofaş'a istediği para şaşkınlık yarattı Araba fiyatlarının geldiği son durum! 2001 model Tofaş'a istediği para şaşkınlık yarattı         
12:44
Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı         
12:15
Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı!         
11:39
Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı         
11:11
Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı         
09:54
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı         
08:34
Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı         
18:07
18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti 18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti         
17:15
Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu! Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu!         
15:46
Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir! Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir!         
15:42
Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı         
15:40
Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık         
15:20
Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü         
15:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 12:56:13. #1.12#
SON DAKİKA: HAKİMDEN KIZ ARKADAŞINI YARALAYAN SANIĞA: İÇERİDE, TOPLUM ÜZERİNDE NASIL BİR ETKİYE SAHİP OLDUĞUNU DÜŞÜN - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement